Nieuwe Ford Ranger Raptor: offroadbeul met bijna 300 pk

Ford Performance heeft in de stoffige outback van Australië de afgelopen maanden druk geknutseld aan een nieuwe Raptor-versie van de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Ranger. Wie een beetje bekend is met het Ford-gamma, weet dat uitvoeringsnaam Raptor garant staat voor extra spektakel. De vorige generatie Ranger Raptor had in Nederland een 213 pk sterke 2.0 liter biturbo dieselmotor, maar met de nieuwe Ranger Raptor gooit Ford het over een andere boeg.

De nieuwe Ranger Raptor komt in Nederland namelijk beschikbaar met een 3.o V6, een benzinemotor met twee turbo's die maar liefst 288 pk en 491 Nm op alle vier de wielen loslaat. Die krachtcentrale kennen we in de basis al van de hier niet leverbare Explorer ST en krijgt ook in Bronco Raptor een plek. Dat Ford niet kan wachten om die ruim 400 pk daadwerkelijk beschikbaar te stellen, blijkt wel uit het feit dat de Ranger Raptor de eerste versie van de nieuwe Ranger is die in Europa geleverd gaat worden. Al omstreeks het eind van de zomer komt de nieuwe Ford Ranger Raptor naar Europa, de reguliere versies van de nieuwe Ranger volgen pas volgend jaar. Overigens komt de Ranger Raptor in diverse markten ook beschikbaar met de 213 pk sterke twinturbo-dieselmotor van het vorige model.

Doorgesnoven

Met zijn voor de Ranger volledig nieuwe aandrijflijn kan de ultieme sportversie van de pick-up natuurlijk behoorlijk uit de voeten. Om te illustreren waartoe de auto in staat is: volgens Ford is de nieuwe Ranger Raptor op zijn 10 kilometer lange testparcours in Australië zomaar even een minuut sneller dan zijn voorganger. Ford belooft hot hatch-achtige prestaties op onverhard, niet gek dus dat Ford de Raptor grondig heeft aangepast om die toezegging waar te maken.

De nieuwe Ford Ranger Raptor heeft voortaan niet alleen achter een differentieel dat het volledig kan 'sluiten', maar ook aan de voorzijde. Het zijn elektronische difflocks, de vorige Ranger Raptor had achter een mechanisch exemplaar. De doorgesnoven pick-up heeft een tientraps automaat en kent zeven rijmodi. Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts en Baja. In die laatste rijmodus gaan alle remmen los en blijven de turbo's langer na het loslaten van het gas tot drie seconden doorspoelen zodat de Ranger sneller reageert als je het gaspedaal vervolgens weer intrapt. Geef je de Raptor de sporen, dan klinkt er een geluid dat afhankelijk is van de gekozen stand. Ford geeft de Raptor namelijk een uitlaatsysteem met kleppen. Voor de audiotechnische verwennerij kun je kiezen uit de standen Baja, Sport, Normal en Quiet.

Design

Uiteraard heeft de naar het van de Jurassic Park-films bekende knorrige reptiel vernoemde offroadmonster van Ford een heftig onderstel, compleet met continue variabele schokdempers en lange veerwegen. Vanbuiten laat de Ranger Raptor geen twijfel bestaan over zijn sportieve inborst. De pick-up heeft kunststof wielkastverbreders, zwarte accenten, is voorzien van Raptor-stickers en heeft een front waarin in koeienletters merknaam Ford staat uitgeschreven. Om de 17-inch wielen zijn speciaal voor de Raptor ontwikkelde allroadbanden gevouwen. De kleur Code Orange die je op deze foto's ziet is de speciale introductiekleur van de Ranger Raptor.

Prijzen voor de Nederlandse markt volgen in aanloop naar de marktintroductie.