Nieuwe DeLorean op komst

Al jaren gaan de wildste geruchten rond over een nieuwe DeLorean. De laatste keer dat we iets concreets hoorden, was pakweg een jaar geleden. Toen lag er nog een plan bij DMC om de DMC-12 weer te gaan bouwen met overgebleven onderdelen uit de jaren 80. De voorzichtige hoop was toen dat dat in 2021 kon beginnen. Nu lijkt het er echter op dat er een compleet nieuwe retro-DeLorean aan zit te komen. Italdesign deelt namelijk een schimmige afbeelding van een auto met vleugeldeuren en DMC op de neus.

Het befaamde Italiaanse designhuis deelt de afbeelding op de 40e verjaardag van de eerst gebouwde DMC-12. "Wat is een betere manier om een icoon van de auto-industrie te vieren, dan met een glimp van de (nabije) toekomst. We houden je op de hoogte..." aldus Italdesign. Helaas tasten we verder nog volledig in het duister over de nieuwe DeLorean. Vorig jaar sprak DMC's vice-president James Espey nog over de DMC-12's die nog gebouwd kunnen worden met originele onderdelen en dat daar een 'motor met een vermogen van 384 pk' in komt. Wie weet geldt dat laatste ook voor de splinternieuwe DeLorean.

Dat het uitgerekend een ontwerp van Italdesign is, is op zich goed verklaarbaar. De DMC-12 was immers van de hand van Giorgetto Giugiaro, die ook aan de wieg van Italdesign stond. Bij de teaserfoto staan ook de officiële logo's van DMC, dus het gaat hier niet om een leuk studiemodel op eigen initiatief, maar om het echte werk. Nu hopen dat de toekomst snel komt!