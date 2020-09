Nieuwe Dacia Sandero en Logan in beeld

Dacia heeft de afgelopen weken een aantal teaserafbeeldingen van zowel de nieuwe Sandero als de nieuwe Logan laten zien. De nuchtere Roemeense modellen gaan een volgende generatie in en vandaag zijn de Sandero, Sandero Stepway én de Logan Sedan in 2021-trim vanbuiten in vol ornaat te bewonderen. Hoe het kersverse drietal er vanbinnen uit komt te zien, is vooralsnog een klein mysterie.

Niet alleen moeten we het voorlopig zonder beeldmateriaal van het interieur van de Roemenen doen, ook uitgebreide technische specificaties houdt Dacia nog even onder de pet. Er is één opvallende afwezige: de Logan MCV. Dacia rept namelijk vooralsnog met geen woord over de komst van een nieuwe stationwagonversie van de Logan. Het is niet ondenkbaar dat de Logan MCV niet terugkeert, hetgeen wel meens te wijten zou kunnen zijn aan het succes van de Duster. De huidige Logan Sedan is in Nederland niet leverbaar. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur over de komst van een nieuwe Logan MCV en over de eventuele terugkeer van de Logan Sedan naar ons land.

De nieuwe Sandero en Logan zijn duidelijk als Dacia herkenbaar, maar worden overgoten met een frisse designtaal. In de herziene, aanmerkelijk plattere koplampen heeft Dacia een Y-lichtsignatuur ondergebracht, een designelement dat volgens Dacia op meer modellen terugkeert. Het geheel doet ietwat Audi-achtig aan. Geheel volgens traditie is de Sandero Stepway de avontuurlijk aangeklede variant van de Sandero, die met zijn grotere bodemvrijheid en bumperwerk met zwarte accenten en zilverkleurige skidplates oogt alsof hij zich ook naast het asfalt op zijn gemak voelt. Onder de grille is de aanduiding Stepway te lezen.

Dacia stelt het gewijzigde drietal eind dit jaar in zijn geheel aan het publiek voor. Dan wordt dus ook bekend wat zich onder de koets van de auto's schuilhoudt. De tijd is al even voorbij dat Dacia's het met oude motoren van Renault moeten doen. De huidige modellen zijn namelijk al even leverbaar met de moderne TCe's van het Franse moederbedrijf. Reken naast benzineversies ook weer op uitvoeringen die lpg lusten. Onlangs werd immers een geheel nieuwe BiFuel-machine gepresenteerd, die ook al leverbaar is in diverse modellen van het merk. Het is nog niet bekend wanneer Dacia de modellen exact presenteert, maar dat zal eerder een kwestie van weken dan van maanden zijn.

Dacia Nederland

Sinds de herintroductie van Dacia in Nederland heeft het merk zo'n 52.500 mensen tot aankoop van een van de Roemeense modellen verleid. De Logan is met ruim 20.000 verkochte exemplaren het populairste model in ons land gebleken, gevolgd door de Sandero en de Duster, waarvan er respectievelijk ruim 17.000 en bijna 11.000 stuks de showroom verlieten. De ultieme prijspakker is misschien wel de Lodgy, de zowel met vijf als met zeven zitplaatsen leverbare MPV, die op de Nederlandse markt veruit de goedkoopste balzaal op wielen is. Sinds 2012 zijn er slechts een kleine 3.000 exemplaren van verkocht. Van de Dokker zijn tot op heden een kleine 1.000 exemplaren aan de man gebracht.