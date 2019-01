Nieuwe Chevrolet Tracker in beeld

De Opel Mokka X nadert het eind van zijn carrière en Opel heeft al aangegeven dat het aan een opvolger werkt. De auto die je op deze foto's ziet had de nieuwe Mokka X kunnen zijn als Opel niet van General Motors naar Groupe PSA was verhuisd.

Het is 2012 als Opel de Mokka op de markt brengt, een compacte cross-over die in 2016 werd gemoderniseerd en als Mokka X van de snijtafel terugkeerde. Opel werkt aan een opvolger, maar nu het merk niet meer onder General Motors valt, is de nieuwkomer straks gebaseerd op Franse techniek. De huidige Mokka X heeft in de vorm van de Buick Encore, Holden Trax, Chevrolet Trax én Chevrolet Tracker (China, Rusland en Brazilië) een aardig stel broertjes. Die auto's krijgen wél een opvolger met GM-techniek en in China is die nu zonder stickerwerk opgedoken.

De auto die je op deze foto's ziet, had in theorie - met een Opel-neusje - de opvolger van de Mokka X kunnen zijn als Opel niet door Groupe PSA was gekocht. Onlangs gaf de Chinese tak van General Motors een teaserafbeelding vrij waarop het de komst van een nieuwe compacte SUV aankondigde, een auto die wereldwijd verkocht moet gaan worden. Inderdaad, het lijnenspel van de auto op die teaserplaat komt overeen met de lijnen die we op deze nieuwe Tracker zien. Relevant? Welnee, maar een 'Wat als-scenario' is best geinig!