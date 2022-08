Nieuwe BMW X3: verfrissend normaal - Vooruitblik

Onlangs schoof BMW de gloednieuwe X1 naar voren en hoewel die met zijn uiterlijk helemaal in 2022 thuishoort, is hij voor een moderne BMW eigenlijk betrekkelijk subtiel vormgegeven. Zetten we hem bijvoorbeeld naast de iX, maar ook naast de X7, de 7-serie of de 4-serie, dan is duidelijk dat BMW voor zijn ­instap-SUV een wat minder controversiële aanpak heeft gekozen. De nieuwe X3 volgt dezelfde trend als de X1. BMW laat de ­enorme grille van de 4-serie achterwege en de opvallende, over twee lagen verdeelde ­verlichting blijft nog even voorbehouden aan de X7 en 7-serie. De X3 krijgt juist een frisse voorkant dankzij scherper ­gevormde koplampen en een wat forsere ­grille, zoals je hier kunt zien op de door onze illustrator geschetste platen.

Aan de achterkant bestaan de veranderingen uit nieuwe L-vormige achterlichten en een naar beneden verhuisde kentekenplaat. Het achterste is wat hoekiger en daardoor ziet de nieuwe X3 er wat forser uit, en naar onze verwachting is hij dat ook. Nou gebeurt zoiets wel vaker bij generatiewissels, maar bij de X3 is het ook noodzakelijk om de ruim 5 cm gegroeide X1 op gepaste afstand te houden. Ongetwijfeld levert het de nieuwe X3 bovendien wat meer binnenruimte op. In de lengte, althans, want de X3 lijkt wel iets lager te worden. Een meer gestrekt voorkomen is het resultaat. In het ­interieur tref je vrijwel zeker een digitaal ­instrumentarium en infotainmentscherm aan, die visueel samengesmolten zijn in één ­gebogen paneel. Hetzelfde als bijvoorbeeld in de gefacelifte 3-serie, en bediening van beide schermen geschiedt met de bekende iDrive-draaiknop.

Power of Choice

Het is te hopen voor BMW dat het al met al weer genoeg mensen aanspreekt, want de X3 is een zeer belangrijk model voor het merk. Sterker zelfs, alleen het duo 3-/4-serie verkocht afgelopen jaar wereldwijd beter. In Nederland overtrof de X3 afgelopen jaar zelfs de 3-serie in aantallen, al was dat ­grotendeels dankzij de door de EV-subsidie geholpen iX3. De concurrentie is echter niet gering, zeker niet nu Mercedes-Benz de nieuwe GLC heeft. In ieder geval zal er weer meer dan genoeg keuze zijn binnen het X3-spectrum, dankzij BMW’s Power of Choice-aanpak. Dat houdt in dat er versies met ­verbrandingsmotor en met deels elektrische aandrijving komen, maar ook weer een ­volledig elektrische iX3. Wat dat betreft houdt BMW vast aan het reeds bekende, al komt ongetwijfeld de nadruk nog wat meer op elektrificatie te liggen. Reken op minstens één plug-in hybride variant en diverse mild-hybride motoren. Daarbij is het ook niet uit te sluiten dat de nieuwe X3 M een beresterke hybride aandrijflijn krijgt.

De nieuwe, volledig elektrische iX3 krijgt logischerwijs een accu met een capaciteit van tenminste 74 kWh – dat heeft de huidige ­namelijk al – en een tegen de 300 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Een sterkere vierwielaangedreven variant van de iX3 zit ook in het vat; zijn gloednieuwe kleine broer iX1 is er immers ook met twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 313 pk. Daarmee sprint de iX3 waarschijnlijk in zo’n 6 seconden van 0 naar 100 km/h. Zet voor de mildere versie in op een WLTP-rijbereik van tegen de 500 km, al is het niet uit te sluiten dat BMW hem nog wat efficiënter weet te maken. Bij de plug-in hybride uitvoeringen kunnen we ook rekenen op een prima volledig elektrisch rijbereik. De plug-in hybride X1 heeft met een 14,3-kWh accupakket al een elektrische actieradius van 78 tot 89 kilometer. De kans is groot dat BMW voor de X3 een minstens twee keer zo groot accupakket klaarstoomt. De plug-in hybride Mercedes-Benz GLC heeft met een rijbereik van ­maximaal 120 km de lat immers hoog gelegd.

X4

Vooralsnog is er geen levensteken van de nieuwe X4, maar je kunt er bijna vergif op innemen dat die er weer bij is. ­Waarschijnlijk loopt de nieuwe X3 een krap jaar vooruit op zijn aerodynamischer gelijnde broer. We rekenen erop dat de nieuwe X3 in de loop van volgend jaar het levenslicht ziet en op zijn vroegst eind 2023 op de markt komt. De X4 volgt dan in 2024.