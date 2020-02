Nieuwe BMW 4-serie Cabrio trotseert de kou

De gloednieuwe BMW 4-serie is de afgelopen tijd vooral in Coupé-gedaante voorbij gekomen, maar nu is ook de Cabrio weer naar buiten gestuurd. In de sneeuw draait de open versie de nodige proefkilometers, met de stoffen kap dicht om de kou buiten te houden.

Op tijd voor de komende lente zal-ie niet zijn, maar de BMW 4-serie Cabrio is inmiddels al wel in een vergevorderd teststadium. Het is immers alweer ongeveer acht maanden geleden dat we de auto voor het laatst zagen. Toen was de grote verrassing dat de open 4-serie een stoffen kap krijgt. Dat is voor het eerst sinds de cabrioletversie van de E46 dat de middenklasser van BMW weer een zachte kap heeft. Het lijkt erop dat de dakconstructie mooi compact weg kan vouwen, want de 4-serie heeft als cabriolet nog steeds een betrekkelijk rank voorkomen. Uiteraard scheelt het ook de nodige kilo's ten opzichte van het stalen dak.

Helaas laat ook dit gecamoufleerde exemplaar nog niet al te veel details zien, net als de vorige keer. Toch is helder dat BMW ook hier vakkundig verbloemt dat de nieuwe 4-serie een forse grille krijgt. Achter die grille ligt naar verwachting minimaal een 2,0-liter viercilinder met 156 pk. Helemaal bovenin het aanbod staat de 3,0-liter zes-in-lijn die ook in de M4 dienst gaat doen. De krachtigste versie daarvan levert naar verluidt zo'n 480 pk. Zowel achter- als vierwielaandrijving behoort bij diverse aandrijflijnen tot de opties. Later dit jaar geeft BMW meer van het uiterlijk van de nieuwe 4-serie prijs. Een marktintroductie verwachten we begin volgend jaar.