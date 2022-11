Extreem snel laden met nieuwe batterij

Duurt het opladen je vaak te lang? Dan is er nu een interessante Zwitserse vinding die het laadleed mogelijk kan verzachten. Met name plug-in hybriden met een relatief klein accupakket lijken van de innovatie te kunnen profiteren.

De Zwitserse start-up Morand heeft naar eigen zeggen een nieuw type batterij ontwikkeld dat razendsnel is vol te jagen met kakelverse stroom. Met de eTechnology geheten technologie is een set cellen met een capaciteit van 7,2 kWh in slechts 72 seconden tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden. Met een laadvermogen van 360 kW was de 7,2 kWh in 2 minuten tot 98 procent volgeladen. In 2,5 minuut laden was de volle 100 procent van de accu bereikt.

Morand spreekt zelf van een hybride-opslagsysteem waarvoor het gebruikmaakt van supercondensatorcellen waardoor er in mindere mate dan bij reguliere accucellen gebruik wordt gemaakt van lithium en kobalt. Er zit wel lithium in, maar het gross van eTechnolgy is opgebouwd uit aluminium, grafeen en koolstof. De Zwitserse start-up koppelt het geheel aan slimme software die de boel aanstuurt. Volgens Morand gaat zijn eTechnology-techniek ook nog eens langer meegaan dan conventionele accu's. Volgens de Zwitsers kan eTechnology '5 tot 10 keer' zoveel laadcyclussen aan. Een testaccu heeft al 70.000 laadcyclussen overleefd.

Ga je eTechnology in elektrische auto's tegenkomen? Dat is nog maar de vraag. Morand spreekt zelf vooral over de toepassing van zijn techniek in drones, elektrische fietsen, robots en elektrische scooters, maar ook in kleine elektrische stadsauto's.