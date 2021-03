Nieuwe basisversie voor Fiat Doblò Cargo

Nieuws over de actuele Fiat Doblò, dat hebben we maar zelden op AutoWeek.nl. Daarbij is het ook nog eens bestelversie Doblò Cargo die in de schijnwerpers staat. De bijna vergeten bedrijfswagen van Fiat krijgt een nieuwe basisversie die de besteller een fors lagere vanafprijs oplevert.

De eerste generatie Fiat Doblò was aan het begin van dit decennium onder meer als personenversie geen zeldzaamheid om de Nederlandse wegen. De huidige tweede generatie Doblò, die in 2010 werd gepresenteerd en ook een Opel Combo-broertje kreeg, is als personenvariant stukken minder populair. Die versie wordt sinds 2016 in Nederland niet meer geleverd, maar de inmiddels 11 jaar oude en in 2015 gefacelifte actuele Doblò is als bedrijfswagen nog wel te koop en het is die Doblò Cargo waar nu een nieuwe basisversie van beschikbaar komt.

De bedrijfwagenversie van de Fiat Doblò is bij Fiat Professional in diverse soorten en maten te bestellen. Zo kun je de praktische Italiaan met een open laadbak krijgen (Work-Up), is de platform-cabine die geschikt is door een opbouw in twee lengtematen te krijgen en ook is dichte bestelversie Doblò Cargo in twee lengtematen krijgen. De langste (4,98 meter) Doblo is daarnaast ook nog eens in twee hoogteversies te krijgen. Het is echter de L1H1-variant, de 4,41 meter lange Doblò Cargo dus, die nu in een nieuwe EasyPro-uitvoering beschikbaar komt.

De Doblò Cargo EasyPro heeft net als grofweg de helft van z'n broertjes 1.6 MultiJet2-dieselmotor onder de kap. In de Doblò Cargo is die machine echter niet 105 pk of 120 pk sterk, maar levert hij exact 100 pk. Het maximumkoppel is met 320 Nm overigens gelijk aan dat van de sterkere 1.6-diesels en ook heeft de 100 pk sterke versie een handgeschakelde zesbak. De Doblò Cargo EasyPro heeft een vanafprijs van €11.299 exclusief btw en bpm en daarmee is hij maar liefst €4.700 goedkoper dan de voorheen goedkoopste Doblò Cargo, de Basis-uitvoering met 95 pk sterke 1.3 MultiJet2-diesel.

Zoals je wellicht al verwacht is de EasyPro een bijzonder uitgeklede versie van de Doblò Cargo die het ten opzichte van de voorheen kaalste uitvoering, de Basis, zonder zaken als een radio, airco, schuifdeur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening moet doen. De Doblò Cargo heeft ook geen reservewiel en moet het zelfs zonder afsluitbaar dashboardvakje doen. Elektrisch bedienbare zijruiten voor, stuurbekrachtiging, een boordcomputer en een start- stopsysteem zijn wél van de partij.

*Foto: De Doblò Cargo op de foto's is niet exact de nieuwe basisuitvoering, die moet het namelijk onder meer met zwarte kunststof bumpers en stalen wielen zonder doppen doen.