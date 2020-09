Nieuw straatkanon van Elemental op komst

Elemental Motor Company vuurde in 2015 de radicale RP1 op autoland af. Met die spartaanse pretmachine richtte Elemental zijn pijlen op auto's als de BAC Mono en KTM XBoW. Buitenissig en plankharde scheurneuzen met ronduit bizarre pk-gewichtsverhoudingen. Zo is de huidige RP1 beschikbaar met een 325 pk sterke 2.3 Ecoboost-machine van Ford, een doorgesnoven viercilinder die wel raad weet met de nog geen 600 kilo wegende RP1. Wat te denken van een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in minder dan 3 tellen? Interessant hierbij: de RP1 is ook te bestellen met een dik 280 pk leverende 2.0 Ecoboost van Ford en ook díe versie sprint in 3 tellen vanuit stilstand naar de 100 km/h. AutoWeek heeft patentplaten opgedoken van een model dat we in deze hoedanigheid nog niet kennen.

De auto op deze patentplaten is in elk opzicht herkenbaar als Elemental. Het bijna open wheel-achtige gevaarte heeft opnieuw een uit koolstofvezel vervaardigde 'kuip' waar de auto omheen is opgebouwd. Met name aan de achterzijde lijkt deze nieuwkomer af van de reeds bekende RP1. Zo zitten de uitlaateindstukken niet meer samen boven de kentekenplaat achter, maar krijgen ze aan weerszijden van de kentekenplaat een plek. Boven de kentekenplaat plaatst Elemental een conventioneel ogend derde remlicht. Ook is het heftige bumperwerk met zijn immense diffuser achter anders vormgegeven dan op de RP1 zoals we die momenteel kennen. Ook nieuw zijn de plaatwerkdelen achter de hoofdsteunen. Voortaan benaderen deze koepels de hoogte van de de twee rolbeugels. Het grootste verschil hebben we dan nog niet eens genoemd. De Elemental op deze platen is namelijk voorzien van een daadwerkelijk functionele en dus veel grotere voorruit. De huidige RP1 moet het met twee minimale windschermpjes doen. Mogelijk hoef je straks dus niet meer de vliegen van het vizier van je helm te poetsen. Daarnaast rust Elemental zijn nieuwkomer uit met conventioneler ogende zijspiegels, hetgeen past hij het mogelijk iets minder spartaanse karakter. Het is daarom aannemelijk dat het bedrijf zijn portfolio wil uitbreiden met een tweede model, een net iets toegankelijkere pretmachine die ongetwijfeld nauwelijks minder snel zal zijn dan de RP1.

Ongetwijfeld later meer!