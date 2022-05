Newey: 'Alleen Verstappen voelde zich lekker in vorige auto's'

Max Verstappen heeft er weliswaar een uiterst dominant raceweekend in Imola op zitten, maar er waren aan het begin van dit seizoen nog wel wat twijfels over hoe de Nederlander zich voelt in de RB18. Red Bull-topman Helmut Marko ging zelfs zo ver om te zeggen dat de auto niet helemaal bij Verstappens rijstijl past. Hoofdontwerper Adrian Newey herkent dat tot op zekere hoogte. In gesprek met The Race verklaart hij dat Verstappen bij de vorige auto's echt een groot verschil kon maken: "Bij de vorige paar auto's, niet zo zeer meer bij die van dit jaar, hadden we een snel 'draaiende' auto die een beetje nerveus kon worden bij het ingaan van de bochten. Max kon daar heel goed mee leven en ging er geweldig mee om."

Dat gold volgens de 63-jarige Brit niet voor de teamgenoten van Verstappen, wat ook wel bleek uit de resultaten ten opzichte van Verstappen. "Zijn teamgenoten vonden het vaak moeilijker. Vooral die arme Checo (Sergio Pérez, red.). Het duurde een aardig tijdje voordat hij eraan kon wennen." Verstappen maakte gehakt van Pierre Gasly en Alexander Albon. Pérez leek naar verloop van tijd echter wel aardig de aansluiting te vinden. Newey: "Hij kreeg het uiteindelijk wel voor elkaar. Zijn prestaties in de laatste races vorig jaar waren best sterk." In ieder geval heeft Newey naar eigen zeggen aan Verstappen, ook dit jaar weer, nog steeds de perfecte terugkoppeling van hoe de auto werkt: "Wat geweldig aan Max is, is dat je altijd weet wat de auto kan. Hij stapt in en perst er altijd alles uit. Zijn feedback is goed, hij is heel erg op de hoogte van wat de banden doen en hoe je ermee om moet gaan."