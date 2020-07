New York: 750 miljoen dollar voor EV-infrastructuur

Temidden van de coronavirus-pandemie en een stevige geweldsuitbraak naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten, vindt de Amerikaanse staat New York toch nog tijd voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Daarvoor is 750 miljoen dollar vrijgemaakt.

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, kondigde de ingreep op donderdag aan. Reuters meldt dat tot 2025 750 miljoen dollar, zo’n 659 miljoen euro, kan worden gespendeerd aan laadpalen ‘en andere EV-infrastructuur’, waarbij het onder meer gaat om schoner openbaar vervoer en elektrische schoolbussen.

Snelladers in de stad

Het geld is grotendeels afkomstig van nutsbedrijven, die weer in handen zijn van investeerders. Bijna 50 miljoen dollar is echter afkomstig uit schikkingen met Volkswagen, dat na het gesjoemel met dieselmotoren verplicht moest gaan bijdragen aan dit soort infrastructuur. In totaal moeten er meer dan 50.000 reguliere laadpunten verrijzen in de staat New York. Ook zijn er 1.500 snelladers opgenomen in het plan. Een deel van die snelladers komt opvallend genoeg in de stad te staan, in een poging om de uitstoot juist daar terug te dringen.

Meer EV's

De maatregel moet uiteraard de verkoop van EV’s een stevige boost gaan geven. Reuters meldt dat in 2019 nog geen 2 procent van de in de VS verkochte auto’s elektrisch was, waarbij het gebrek aan laadmogelijkheden als een groot bezwaar wordt aangevoerd.