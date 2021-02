Nederlandse Burton grotendeels verkocht

Burton komt voor het overgrote deel in handen van een nieuwe, nog onbekende eigenaar, die 75 procent van de aandelen koopt. Dat laat Iwan Göbel aan BNR Nieuwsradio weten. Het overige kwart blijft in de familie, dus de Göbels houden nog wel een vinger in de pap. Naar eigen zeggen was het voor de broers tijd om terug te treden, omdat ze nu 'meer managers dan ondernemers zijn'. De Burton Car Company is in de loop der jaren behoorlijk gegroeid en inmiddels werken er 44 mensen. "Daar ben je druk mee en dat is eigenlijk waar we niet zo goed in zijn", aldus Göbel.

Alweer twee jaar geleden werd bekend dat Burton in de verkoop ging. Toen werd gemeld dat er zo'n €5 miljoen voor het bedrijf neergelegd moest worden. Het in 2000 door de Göbels gestarte bedrijf is aardig bekend geworden in Nederland en ook daarbuiten. Het bouwt Citroëns 2CV om tot open tweezitters waar amper nog een Eend in te herkennen is. Ook biedt het kits zodat mensen zelf de ombouw kunnen realiseren. Zeker op zomerse dagen kom je er nog wel eens eentje tegen en er worden ook tourritten gehouden met Burtons. In 2016 schitterde er een Burton in onze rubriek 'In het Wild'.