Nederlandse autoverkopen 9,2 procent in de plus

De autoverkopen zijn al lang niet meer wat ze ooit geweest zijn, maar na maanden van aaneengeschakelde fikse dalingen in het aantal Nederlandse registraties, zijn er in augustus juist meer nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar.

In mei, juni en juli werden fors minder nieuwe personenauto's in Nederland geregistreerd dan in diezelfde maanden vorig jaar. In mei en juni betrof de procentuele daling van het aantal nieuw gekentekende auto's achtereenvolgens 7,4 en 8,9 procent, maar in juli knalden de registratiecijfers met maar liefst 17,6 procent omlaag. In augustus zijn voor het eerst in maanden juist meer nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Het gaat om 23.638 auto's, 9,2 procent meer dan in augustus 2021.

Nu de cijfers van afgelopen maand bekend zijn weten we ook hoeveel nieuwe personenauto's er in de eerste acht maanden van dit jaar in Nederland zijn geregistreerd. In totaal gaat het om 199.297 exemplaren. Daarmee blijft 2022 wel achter bij 2021. In de eerste acht maanden van vorig jaar werden met 211.180 stuks namelijk 11.883 personenauto's meer gekentekend.

Net als in juli was de Peugeot 208 ook in augustus de populairste auto van Nederland. Kia mag zich net als vorige maand het populairste automerk van ons land noemen.

Populairste automerken augustus 2022

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.741 11,6 % 2 Volkswagen 2.237 9,5 % 3 Toyota 1.671 7,1 % 4 Hyundai 1.546 6,5 % 5 Peugeot 1.536 6,5 %

Populairste auto's augustus 2022