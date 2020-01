‘Nederlandse autoverkoop goed voor historisch lage CO2-uitstoot’

De CO2-uitstoot van alle vorig jaar in Nederland nieuw gekochte auto’s is goed voor een laagterecord. De gemiddelde emissie daalde van 106 naar 100 gram.

Het zou de laagste CO2-uitstoot in tien jaar zijn. De voorzitter van de RAI Vereniging, Steven van Eijck, noemt het voor Nederland “een forse stap”. Dat doet hij in een reactie tegenover BNR, nadat de nieuwszender de cijfers bij de vereniging had opgevraagd. Van Eijck zegt dat het goed nieuws is dat zakelijke rijders aanslaan op de vergoeding van de overheid om een elektrische auto te rijden. Volgens hem was vooraf berekend dat in 2019 in totaal 28.000 elektrische auto’s Nederlandse papieren zouden krijgen. Dat zijn er uiteindelijk meer dan 61.000 geworden. Deze verdubbeling heeft een sterk effect gehad op de gemiddelde CO2-uitstoot van ons nieuwe wagenpark.

De verdubbeling van de bijtelling van 4 naar 8 procent per 1 januari 2020 noemt Van Eijck “een domper op de feestvreugde.” Maar de voorzitter heeft nog wel vertrouwen in de verkoop van nieuwe elektrische auto’s in de komende twaalf maanden. Het segment tussen de € 30.000 en € 50.000 wordt dit jaar namelijk flink aangevuld met EV’s (denk onder meer aan de Volkswagen ID.3) en de overheid wil particulieren ook meer gaan stimuleren om EV’s te kopen. Voor de komende jaarwisseling verwacht Van Eijck zo’n 43.000 nieuwe elektrische auto’s op de weg.