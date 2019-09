Nederlandse automobilisten rijden recordaantal kilometers

Vorig jaar schoot er maar liefst 121,1 miljard kilometer asfalt onder de wielen van Nederlandse personenauto's door. Dat is 1 procent meer dan de Nederlandse automobilisten in het jaar ervoor aflegden. Wel werd er per auto gemiddeld 1 procent minder gereden: net geen 13.000 kilometer. Doordat het aantal personenauto's in Nederland is toegekomen, viel er toch een groei naar recordhoogte waar te nemen. Begin dit jaar stonden zo'n 8,5 miljoen personenauto's op Nederlands kenteken, 2,2 procent meer dan op hetzelfde moment in 2017 geregistreerd stonden.

Ook personenauto's die op naam van een bedrijf staan, legden vorig jaar meer kilometers af. Dit deel van het Nederlandse wagenpark was met een jaarkilometrage van 26,1 miljard (+4 procent) goed voor 22 procent van de 121,1 miljard kilometers die vorig jaar werd gereden. Particulieren legden in totaal 95,3 miljard kilometer af, 0,4 procent meer dan in het jaar ervoor.

Benzine en diesel

Het gros van de gereden kilometers werd met een benzineauto afgelegd. Het aantal 'benzinekilometers' nam ten opzichte van 2017 met 2,7 procent toe tot 78,4 miljard kilometer. Daarnaast werd er met 34,3 miljard kilometer 2,5 procent minder rondgedieseld. LPG blijkt ook minder populair. Het aantal kilometers dat op dit restproduct werd afgelegd, daalde vorig jaar met 11,6 procent tot 2,1 miljard kilometer. EV's reden vorig jaar bijna twee keer zoveel als in 2017, al is het aandeel EV-kilometers met 0,5 procent niet groot.