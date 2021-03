Nederlandse auto-examens bijna duurste ter wereld

In Nederland ben je wereldwijd gezien bijna het meeste geld kwijt voor het halen van je autorijbewijs. Alleen in Noorwegen is het nog duurder. Dat blijkt uit onderzoek van Compare the Market Australia.

De Australische vergelijkingssite onderzocht wat er wereldwijd gerekend wordt voor het rij- en eventueel daarbij ook het theorie-examen. Let wel: landen waar je geen examen apart afrekent maar voor het halen van je rijbewijs betaalt in combinatie met lesgeld, zijn niet meegenomen. Men kwam tot de conclusie dat je in Noorwegen het duurst uit bent met je examens. Daar ben je omgerekend zo'n € 173 kwijt. In Nederland kom je volgens Compare the Market uit op € 147, waarmee wij op de tweede plek staan. Een korte check bij het CBR leert echter dat je nog € 10 meer kwijt bent dan dat, maar dat verandert natuurlijk niets aan onze plek op de ranglijst. Op plek drie staat Zwitserland (€ 141), gevolgd door Ierland (€ 130) en Finland (€ 125).

Het goedkoopst ben je volgens Compare the Market uit als je in Rusland je examen voor het autorijbewijs wil afleggen. Daar kost het slechts omgerekend € 1,77. Misschien houdt dat enig verband met de vele interessante verkeerssituaties die op dashcamfilmpjes uit Rusland te zien zijn. In China ben je klaar voor zo'n € 14 en in Chili voor € 28. Opvallend is dat er tussen de duurste landen vooral EU-landen staan, maar dat Italië als EU-land met € 32 het op drie na goedkoopste land is om je autorijbewijs te halen. Daar kost het theorie-examen je € 16 en het praktijkexamen ook.

