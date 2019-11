Nederlands wagenpark veruit oudste van Benelux

In Nederland ziet ons wagenpark er relatief gezien iets jonger uit dan in de rest van Europa, maar vergeleken met onze buurlanden rijden wij in overwegend oudere auto’s rond. In het Oostblok bezit men de oudste auto’s.

De Europese overkoepelende auto-organisatie ACEA heeft bekend gemaakt hoe het gebruikte wagenpark in ons werelddeel eruit ziet. In 2018 hadden 257 miljoen Europeanen een eigen auto: 5,7 procent meer dan vijf jaar daarvoor. De gemiddelde Europese auto is 10,5 jaar oud. In ons land blazen auto’s gemiddeld 10,4 verjaardagskaarsjes uit. Dat is opvallend meer dan bij onze omliggende buurlanden. In de Benelux is een auto namelijk gemiddeld 8,5 jaar oud. In Luxemburg trekt men het gemiddelde flink naar beneden, want daar ligt de leeftijd op 6,3 jaar. Daarmee rijdt het land gelijk de jongste auto's van heel Europa. Ook in België ligt het gemiddelde beduidend laag met 8,9 jaar.

Elders in Europa worden ook jongere auto’s gereden. Neem bijvoorbeeld Engeland en Duitsland waar het gemiddelde niet boven de 7,8 en 9,3 jaar komt. Dwalen we verder naar het zuiden af, dan stijgt de leeftijd in de meeste gevallen. Zo is de gemiddelde Italiaanse auto 10,8 jaar oud en een Spaans exemplaar zelfs 11,9 jaar. Alleen in Frankrijk ligt de gemiddelde leeftijd minder hoog met 8,8 jaar. In het Oostblok is het nog een stuk ouder gesteld met de auto's, want Litouwen en Roemenië staan onderaan de lijst met auto’s van gemiddeld 16 jaar.

Ook het gemiddelde bezit ligt daar een stuk minder hoog. Europeanen bezitten per 1.000 inwoners gemiddeld 511 auto’s, met Luxemburg (645) bovenaan en Roemenië (278) onderaan de lijst. Nederland telt 494 auto’s per 1.000 inwoners. In Hongarije heeft 48,3 procent van de huishoudens zelfs geen auto, in Denemarken ligt dat gemiddelde op 40 procent. Een schil contrast met Frankrijk waar 30 procent van de huishoudens zelfs twee auto’s bezit.