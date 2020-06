Nederlanders vinden autobezit belangrijker geworden

Door de coronacrisis vinden Nederlanders het hebben van een auto een stuk belangrijker dan voor de coronatijden. Het Europese gemiddelde is wat dat betreft ongeveer even hoog als in Nederland.

Voor 64 procent van de ondervraagde Nederlanders is het bezit van een eigen auto door de crisis belangrijker geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van AutoScout24 onder een kleine 4.000 Europeanen, onder wie 615 Nederlanders. In mei werd een soortgelijk onderzoek gedaan. Toen vond nog 57 procent van de ondervraagde Nederlanders het hebben van een eigen auto nog belangrijk. Het Europees gemiddelde ligt op 65 procent, waarbij de Belgen met 68 procent het hoogst scoren.

Zo’n 74 procent van de ondervraagden mijdt momenteel het openbaar vervoer. In Nederland is dat 70 procent van de ondervraagden: één procent minder dan in mei. In Italië is de grootste toename van mensen die het OV wél weer zouden gebruiken: in mei wilde 84 procent nog niet met het OV, in juni ligt dat percentage op 75 procent.

Bij het onderzoek is er ook gevraagd naar de onzekerheid van de mensen over de eventuele verdere impact van het coronavirus. Gemiddeld 40 procent van de ondervraagden voelt zich hier nog onzeker over. Logischerwijs ligt het gemiddelde in de zwaarder getroffen landen een stuk hoger: in België en Italië zijn nog 53 en 48 procent van de mensen onzeker. In Nederland ligt het gemiddelde volgens dit onderzoek een stuk lager, op 27 procent.