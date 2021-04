Nederland enige EU-land met stijgend aantal verkeersdoden

In Nederland is het aantal verkeersdoden in tien jaar tijd (tussen 2010 en 2020) met 1 procent gestegen. Het is daarmee het enige EU-land dat in die periode een stijging zag.

Nederland is de enige EU-lidstaat waar de afgelopen tien jaar het aantal personen dat bij een verkeersongeval om het leven kwam toenam. Dit ondanks een sterke daling van 8 procent vorig jaar, doordat er vanwege de lockdowns minder mensen op de weg waren. Met 31 doden per 1 miljoen inwoners vorig jaar scoort Nederland overigens wel flink lager dan het EU-gemiddelde van 42, meldt de Europese Commissie.

In de hele Europese Unie van 27 landen is het percentage verkeersdoden sinds 2010 met 36 gedaald. Vorig jaar verloren ongeveer 18.800 mensen hun leven op de Europese wegen, bijna 4.000 of 17 procent minder dan in 2019. Het is een 'historisch laag niveau', zegt het dagelijks EU-bestuur, 'duidelijk, maar niet meetbaar' veroorzaakt door het lagere verkeersvolume vanwege de lockdowns.

De EU heeft wereldwijd gezien nog steeds de veiligste wegen, met Zweden als de nummer één (18 verkeersdoden per miljoen inwoners) en Roemenië (85) de gevaarlijkste. In Bulgarije (-26 procent), Italië en Hongarije (beide -25 procent) was de daling van het aantal verkeersdoden vorig jaar het grootst. In de EU zijn 70 procent van alle verkeersdoden in stedelijke gebieden kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, motorrijders en fietsers. Onlangs werd bekend dat er in Nederland vorig jaar vooral een forse stijging van het aantal verkeersdoden onder fietsers was.

Werk aan de winkel

Eind 2020 bleek uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat Nederland bij lange na de doelen niet haalt als het aankomt op het omlaag brengen van het aantal verkeersdoden. De overheid steekt hier volgens SWOV wel meer geld in en de stichting hoopt dat dit de komende jaren z'n vruchten af zal werpen. Onder meer het omlaag brengen van de maximumsnelheid van 50 km/h naar 30 km/h binnen de bebouwde kom ligt op tafel als mogelijke oplossing. Wel moet er dan geïnvesteerd worden in aanpassingen aan de infrastructuur.

Ook voor de EU is er werk aan de winkel. EU-commissaris Adina Vălean (Vervoer) stelt dat er actie nodig is om te voorkomen dat de cijfers weer stijgen tot het niveau van voor de virusuitbraak. Want ondanks de scherpe daling heeft de EU het doel om tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersdoden gemiddeld met de helft terug te dringen niet gehaald, behalve in Griekenland (-54 procent).