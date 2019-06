Naar bekend recept: Audi A6 Allroad Quattro

Sinds 1999 is het vaste prik bij de Audi A6, zo’n Allroad Quattro. Deze nieuwe variant is natuurlijk gebaseerd op de vorig jaar gelanceerde, nieuwe A6 Avant en blijft trouw aan het oorspronkelijke recept. Het belangrijkste verschil met een reguliere A6 is natuurlijk de rijhoogte, die tot 45 mm hoger is dan normaal. ‘Tot’, inderdaad, want dankzij de standaard aanwezige luchtvering is de bodemvrijheid variabel. Boven de 120 km/h wordt de Allroad met 15 mm verlaagd, terwijl de auto in lift-modus, bij lage snelheden, juist 45 mm hoger op de poten staat dan normaal. Hoewel Audi het niet expliciet vermeldt, lijkt de auto in de normale modus 33 mm hoger op de poten te staan dan een reguliere A6 Avant.

Wie wil gaan offroaden met z’n Allroad wordt niet alleen geholpen door luchtvering en vierwielaandrijving, maar ook door de standaard aanwezige Hill Descent Control-functie. Daarnaast heeft Audi een handig hulpmiddel toegevoegd aan het infotainmentsysteem, dat nu inzichtelijk maakt onder welke hoek de auto staat en waarschuwt als de kans op kantelen te groot wordt.

Nu we de zelden gebruikte offroad-functionaliteiten hebben gehad, kunnen we het hebben over waar het echt om gaat: het uiterlijk. Want uiteraard moet een Allroad vooral stoerder zijn dan een reguliere A6. Daar slaagt de nieuwste editie net als z’n voorgangers in dankzij andere bumpers, een nieuwe grille en natuurlijk extra kunststof langs de spatbordranden. De verbreders zijn standaard in grijs uitgevoerd, maar kunnen tegen meerprijs in het zwart of in de kleur van de carrosserie worden besteld. Aluminium speelt een grotere rol dan bij de reguliere A6 en vervangt onder meer het chroom op de strip die de achterlichten verbindt en de specifiek voor de Allroad ontworpen dakrails. Wie z’n Allroad direct als Allroad herkenbaar wil maken, moet ‘m zeker bestellen in ‘Gavial Green’. Die tint is geïnspireerd op de kleur die de eerste A6 Allroad in 1999 sierde. Het binnenste onderscheidt zich alleen van dat van de reguliere A6 door de beschikbare bekledingssoorten en sier-beplating.

Audi is van mening dat een grote, zescilinder diesel als niets anders bij het stoere karakter van de Allroad past en biedt de auto daarom vooralsnog alleen aan met een keuze uit drie V6 TDI-motoren. De 45 TDI en 50 TDI kennen we uit de reguliere A6 en beschikken over respectievelijk 231 en 286 pk. Topversie 55 TDI is interessant, want die beschikt over de 350 pk sterke versie van het blok die onlangs werd gepresenteerd in de S6. Een Allroad met de motor van een S6, we hadden het in de tijden van de S6 met 5.2 V10 niet kunnen voorspellen. De krachtigste diesel, die 700 Nm koppel levert, helpt de auto aan een 0-100-tijd van 5,2 seconden.

De nieuwe Audi Allroad verschijnt later deze zomer in de Nederlandse showrooms, prijzen zijn nog niet bekend.