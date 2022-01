Mysterieuze Porsche 911 met Audi-stickers in Nederland

Porsche (of toch Audi?) is op pad met een Porsche 911 met lidar-sensoren erop. De mysterieuze testauto is hier in Nederland gespot en roept de nodige vragen op.

AutoWeek-lezer Bas de Glopper spotte deze week een bijzondere Porsche 911 op een parkeerplaats hier in Nederland. De witte Elfer is overduidelijk een auto waarmee testwerk uitgevoerd wordt. Dat blijkt wel uit de afgeplakte achterruiten en de forse lidar-sensoren op het dak, en anders maken de stickers die erop zitten het wel duidelijk. Daar staat op dat er met deze auto onderzoek uitgevoerd wordt. Het opvallende aan die stickers is dat ze van Audi zijn.

De link die op de stickers staat, verwijst naar een pagina waarop Audi uitlegt dat mensen en kentekens geregistreerd kunnen worden door de systemen en wijst op de privacyrechten die daaraan verbonden zijn. Een passage in die tekst maakt nog eens extra duidelijk dat het hier gaat om testen van rijhulpsystemen en/of technologie voor autonoom rijden: "Het legitieme belang van Audi AG ligt in de eerste plaats in de ontwikkeling en validatie van veiligheidsgerelateerde rijfuncties zoals rijhulpsystemen en sterk en volledig geautomatiseerd rijden."

Dan rijst de vraag: wat moet Audi met een Porsche 911 om die techniek te testen? Nou, we zetten erop in dat het hier toch gewoon gaat om een testauto van Porsche zelf. Audi is de R&D-kartrekker binnen de Volkswagen Group en is zodoende ook het merk waar de ontwikkeling van autonoom rijden onder valt. Dan kan het in het geval van deze 911 alsnog gewoon bestemd zijn voor tests en uiteindelijk gebruik door Porsche. Audi draagt de verantwoordelijkheid voor het juridische aspect ervan en daarom verwijzen de stickers naar Audi voor vragen of klachten.

Als de vork inderdaad zo in de steel zit, zien we hier logischerwijs voorbereidend werk van Porsche voor een eigen (semi-)autonome auto. De kans is alleen erg klein dat het dan ook specifiek over de 911 gaat. Porsche stapt naar verluidt immers uit het Artemis-project van Audi, omdat het volledig autonoom rijden waar Artemis zich grotendeels op focust 'toch niet bij de filosofie van het merk zou passen'. Een autonome 911 zou dan helemaal vloeken in de kerk zijn. Het meest waarschijnlijk is dat de test gericht is op semi-autonoom rijden voor een ander toekomstig model. Porsche gaat namelijk los van Artemis aan een nieuw elektrisch vlaggenschip werken en reken maar dat daar echt wel een mate van autonoom rijden mee mogelijk wordt.