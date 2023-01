Musk: ‘Zwaarste Tesla-concurrentie komt uit China’

Volgens Tesla-topman Elon Musk kom de grootste bedreiging voor Tesla niet uit Europa, Japan of de VS, maar uit China.

“Ze werken het hardst en ze werken het slimst”, zou Musk hebben gezegd over autobouwende Chinezen in het algemeen. Automotive News Europe tekende ook het vervolg op: “Daarom achten wij het waarschijnlijk dat het tweede elektrische automerk na Tesla uit China zal komen." Met dat ‘tweede’ zit er toch nog een lekker stukje zelfvertrouwen in, maar het is wel duidelijk dat Musk de Chinese EV-industrie serieus neemt. Niet zo gek, want inderdaad lijken de meeste Tesla-achtige merken uit China te komen. Nio (foto), Xpeng en BYD hebben net als Tesla niet of nauwelijks ‘last’ van de bagage die traditionele Europese en Amerikaanse autobouwers met zich meetorsen en zijn op een vergelijkbare manier bezig met technologie en innovaties. BYD zou Tesla zelfs al op de hielen zitten als het gaat om de titel ‘grootste EV-bouwer ter wereld’, vernamen we eerder. Musk noemde bij zijn uitspraken overigens geen specifieke merken.

China is met naar verluidt tweederde van de wereldwijde EV-verkopen met grote voorsprong de grootste afzetmarkt voor EV’s, maar daarvan profiteert Tesla zelf ook. Voor het Amerikaanse merk is China de tweede afzetmarkt. Bovendien heeft Tesla er een (letterlijk) gigafabriek, waar een deel van de in Europa verkochte Tesla’s van de de productieband rolt.