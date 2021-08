Musk: ‘Tesla Berlijn opent wellicht al in oktober’

Nadat het er eerder op leek dat Tesla’s Gigafactory in Berlijn niet voor december ging openen, stelt CEO Elon Musk nu dat dat met een beetje geluk al in oktober kan gebeuren.

“We zien ernaar uit om mogelijk al in oktober de eerste auto’s te maken, als daarvoor dan de goedkeuring komt”. Dat is volgens Reuters wat Tesla-baas Elon Musk (vrij vertaald) heeft gezegd tijdens een werkbezoek aan de Gigafactory in kwestie, waaraan op dit moment nog wordt gewerkt.

Daarmee zijn we lekker aan het jojoën, want eerder leek het er nog op dat de eerste Tesla’s pas op z’n vroegst aan het eind van dit jaar van de Duitse band gaan lopen, nadat daarvoor al eens 'dit najaar' werd genoemd. Het heeft allemaal te maken met juridisch getouwtrek tussen Tesla en milieuorganisaties, die stellen dat Tesla niet de benodigde vergunning heeft voor de geplande accubouw. Dat bezwaar is al meerder malen verworpen, maar tegelijkertijd is het vergunningen-circus inderdaad nog niet helemaal rond. Als dat wel is gelukt en alle zaken ook in hoger beroep ten gunste van Tesla zijn afgehandeld, wil het merk kennelijk op zeer korte termijn van start.

In Berlijn moet onder meer de voor de Europese markt bestemde versie van de Tesla Model Y worden gebouwd. Voor het zover is krijgen we eerst nog een serie Chinese exemplaren voorgeschoteld, waarvan de eerste inmiddels in Nederland zijn gespot.