Morgan-driewieler komt eind februari

Op 24 februari wordt Morgans nieuwe model onthuld. Dat is best een belangrijke gebeurtenis, want zo vaak gebeurt het niet dat het heerlijk authentieke Morgan een nieuw model presenteert. Bovendien wordt dit niet ‘zomaar’ een nieuwe variant op een bekend thema, maar start de nieuwe driewieler een heus nieuw hoofdstuk voor de Britten. “De nieuwe auto is de eerste Morgan sinds de lancering van de Aero-range, ruim twee decennia geleden, met een nieuwe ontwerptaal”, vertelt het merk trots. Als we daadwerkelijk nieuws van Aero 8-niveau mogen verwachten, staat er heel wat te gebeuren. Die auto, bekend om zijn ‘schele’ neus, was immers een ware revolutie in de Morgan-geschiedenis.

De nieuwe Morgan wordt een driewieler, maar heet anders dan zijn directe voorganger waarschijnlijk geen ‘3 Wheeler’. Hoe hij wel zal heten, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Morgan een driecilindermotor van Ford voor de aandrijving zal gebruiken. Ook is er gesproken over een elektrische versie, al houdt Morgan daarover in het nieuwe bericht befaamde ‘upper lip’ strak tegen het onderste exemplaar. Op 24 februari weten we vast meer!