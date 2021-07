Mondial de l'Automobile Paris keert terug in 2022

De Franse autobeurs Mondial de l'Automobile keert terug in 2022. Het evenement vindt in het najaar plaats en heeft een iets andere opzet dan de vorige edities.

Het evenement gaat nu namelijk Paris Automotive Week heten en wordt gecombineerd met Equip Auto, een beurs voor professionals in de autobranche. Net als voorheen vindt de beurs plaats in het Parijse conferentiecentrum Porte de Versailles en wordt de beurs gehouden van 17 tot 23 oktober. Welke fabrikanten naar de Paris Automotive Week komen, is nog niet duidelijk. Dit jaar laten Stellantis, Jaguar Land Rover, Toyota en Kia de IAA in München, waarmee de beurs in Parijs om het jaar rouleert, aan zich voorbij gaan. Het is voor de organisatoren in Frankrijk in ieder geval te hopen dat de Franse merken van Stellantis wél aanwezig zijn op hun beurs.

In 2022 is het vier jaar geleden dat de Mondial de l'Automobile voor het laatst plaatsvond. Tijdens de vorige editie in 2018 kon de Franse autobeurs op meer dan een miljoen bezoekers rekenen. Het afgelopen jaar stond er ook een editie op de planning, maar die werd geschrapt vanwege het coronavirus. Toen zou het evenement 'Paris Motion Festival' gaan heten, maar van die benaming stapt de organisatie kennelijk weer af.