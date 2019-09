Mogelijk nieuwe McLaren opgedoken

Op de Instagram-pagina Supercarpress zijn afbeeldingen geplaatst van een tot op heden onbekende McLaren. De naar verluidt onder projectcode 'BC-03' door het leven gaande nieuwkomer zou - indien de platen 'echt' zijn - een op de Senna gebaseerde en tot een handjevol exemplaren gelimiteerde supercar zijn waar ongetwijfeld een heftig prijskaartje aan komt te hangen.

De basisvorm van de auto doet sterk denken aan die van de Senna en de 720S waar die auto het gros van zijn DNA mee deelt. Achterop zien we een bijna Lamborghini-achtig achterdek en een enorme achterspoiler waarin verticale verlichting is aangebracht. Het geheel doet niet alleen denken aan de Senna, maar ook aan de Ultimate Vision GT die McLaren twee jaar geleden rond deze tijd digitaal toonde. Die pixelscheurneus kreeg een rol in Gran Turismo Sport, het destijds nieuwste hoofdstuk in de racegameserie Gran Turismo op de Playstation 4.

Als de techniek van de 'BC-03' op deze foto's overeenkomt met die van de Senna, dan zou dat betekenen dat deze exoot over een 4,0-liter grote V8 met twee turbo's beschikken die 800 pk en 800 Nm naar de achterwielen stuurt. De Ultimate Vision GT was voorzien van een fictieve aandrijflijn die niet alleen uit de reeds genoemde V8, maar ook over een tweetal elektromotoren op de vooras bestond. Of McLaren dat systeem naar deze potentiële nieuwkomer brengt, valt nog te bezien. Later mogelijk meer.