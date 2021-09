Mobileye start autonome taxidienst in München en Tel Aviv

Na jaren van testvloten en -ritten zegt Intels Mobileye dat het tijd is voor het echte werk. Het bedrijf wil vanaf volgend jaar ritten met autonome taxi’s gaan aanbieden, te beginnen in München en Tel Aviv.

Mobileye is zeker geen onbekende in autoland en voorziet tal van automerken van allerlei assistentie- en rijhulpsystemen. Ondertussen is het ook nog bezig met volledig autonome mobiliteit, waarvoor de systemen van vandaag natuurlijk een uitstekende opstap zijn. Het van oorsprong Israëlische bedrijf wil vanaf 2022 daadwerkelijk ritten gaan rijden met autonome taxi’s. Dat gebeurt nu eens niet in San Francisco of Los Angeles, maar ‘gewoon’ in München en ‘thuis’ in Tel Aviv.

De diensten zullen worden aangeboden via autoverhuurder Sixt en via Moovit, een eveneens Israëlische mobiliteitsdienst. Het gaat volgens Mobileye om een echte, commerciële dienst en dus niet om een veredelde test. Mobileye wordt de eigenaar van de vloot, terwijl Sixt verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het onderhoud.

Opvallend genoeg wordt de Chinese EV-bouwer NIO niet als partner genoemd, terwijl de auto in kwestie toch echt een Nio ES8 is. Kennelijk is het bedrijf slechts als toeleverancier betrokken bij dit project. De autonome versie van Mobileye is naar verluidt een zeszitter. Beelden van het interieur zijn er helaas niet, maar reken dus op een doorlopende voorbank.

Volgens Automotive News Europe is het plan om met zo’n 50 auto’s te starten in München, maar uiteraard behoord snelle uitbreiding ook tot de plannen. Ook buiten München en zelfs buiten Duitsland, dus wie weet kunnen we de oranje auto’s binnen afzienbare tijd ook in Nederland verwachten.