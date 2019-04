Mitsubishi houdt vast aan plug-inhybride's

Bij Mitsubishi zijn ze nog lang niet klaar met de PHEV. Zoals de concept-car afgelopen februari in Genève al deed vermoeden, kunnen we op korte termijn een nieuwe plug-inhybride SUV verwachten.

Veel merken zijn achter de schermen volop bezig met de ontwikkeling van volledig elektrische auto’s. Hoewel Mitsubishi geëlektrificeerde auto’s ook zeer hoog in het vaandel heeft, blijkt dat het merk de komende tijd nog volop inzet op plug-inhybrides. Daniel Georges Nacass, General Manager van de Mitsubishi’s Europese Public Relations, verklaart dat Mitsubishi “nog veel ontwikkelingsmogelijkheden in benzinemotoren ziet” en nog niet volledig afscheid wil nemen van de brandstof. Mitsubishi’s Europese CEO, Bernard Loire, zegt blij te zijn met de voortgang van de PHEV. “De Outlander PHEV is het belangrijkste model voor Mitsubishi op dit moment.”

Voor volgend jaar staat een nieuwe plug-inhybride op de agenda. Beide heren houden daarover hun lippen stijf op elkaar, maar na het geven van wat hints verklaart Nacass dat de pas gepresenteerde Engelberg Tourer Concept niét de volgende Outlander wordt. “Die concept-car is wel echt een slag groter dan de volgende Outlander, maar het is wel een dikke knipoog naar de volgende generatie Outlander PHEV.” Onder de kap van de Engelberg Tourer verstopte Mitsubishi een 2,4-liter benzinemotor waaraan elektromotoren werden gekoppeld. Volledig elektrisch komt die concept-car op papier 70 kilometer. Wellicht vergelijkbare cijfers krijgen we voorgeschoteld bij de presentatie van de nieuwe Outlander in 2020.

De huidige Outlander PHEV heeft het merk geen windeieren gelegd. Het model is sinds november vorig jaar voor de Europese markt de bestverkochte auto van Mitsubishi. Sinds zijn marktintroductie in het begin van 2013, wist Mitsubishi de gestekkerde Outlander aan ruim 125.500 Europeanen te slijten. In Japan rijden er sinds zijn introductie 47.628 exemplaren rond. Noord-Amerika volgt op een afstandje met bijna 10.000 exemplaren. “Maandelijks verkopen we 3.000 Outlanders PHEV”, zegt Nacass. “Binnenkort verwacht ik de verkoop van het 200.000ste model. Kijk we naar merken die wereldwijd geëlektrificeerde auto’s verkopen, dan staan wij na de BMW 5-serie en Toyota Prius op een derde plaats. Van de gestekkerde SUV’s zijn wij nummer één met de Volvo XC60 (2018 wereldwijd: 21.000 stuks red.) in onze kielzog op nummer negen.”

Cijfers waarbij onze Nederlandse oren waarschijnlijk een beetje gaan klapperen, want de markt van de Hollandse Outlander PHEV is enorm ineengezakt. Van ruim 9.000 stuks in 2013 daalde de verkoop naar 189 in 2017. In de rest van Europa gaat het blijkbaar echter niet om belastingvoordelen, want in bijvoorbeeld Engeland en Noorwegen is de Outlander de populairste plug-in. In Duitsland versloeg hij vorig jaar zelfs nationalistische auto’s al de Passat en Golf GTE. Daar was alleen de 2-serie Gran Coupé populairder.

Nacass verklaart dit door de komst van de WLTP-norm. “Veel concurrenten kregen hun plug-ins niet onder de vereiste 50 g/km. Wij wel met 46 g/km. Daardoor geven veel fabrikanten de PHEV nu op, maar die komen nog wel terug.”

Hoewel plug-inhybrides een belangrijke rol spelen in het gamma van Mitsubishi, voorspelt Nacass dat deze aandrijflijnen enkel voor de grote SUV’s voorbehouden blijven. “De volgende ASX krijgt twee aandrijflijnen: geheel op benzine en volledig elektrisch.” Wanneer die auto verschijnt, hield de Fransman nog geheim.