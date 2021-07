Mini viert feest met JCW Anniversary Edition

Cooper is een naam die onlosmakelijk verbonden is met Mini. In de jaren 60 boekte hij drie overwinningen in de Rally van Monte-Carlo met de Austin Mini Cooper S, een zeer snelle variant van de klassieke Austin/Morris Mini. Austin en Morris boden de tuningkits van Cooper vervolgens ook aan voor de gewone Mini en zo was een langlopende traditie geboren. Nog steeds heten de krachtigste Mini's immers 'John Cooper Works'. John Cooper overleed in 2000, maar daarna zette zijn zoon de samenwerking met Mini voort. Om het 60-jarige bestaan van deze band te vieren introduceert Mini de Anniversary Edition. Het speciaaltje is gelimiteerd tot 740 exemplaren, waarvan er 15 naar Nederland komen.

De Anniversary Edition is direct te herkennen aan het grote racenummer 74 op de portieren en de motorkap. Dat was immers ook het getal dat de klassieke Mini droeg bij zijn racedebuut. In principe draagt de Mini Rebel Green als carrosseriekleur, maar desgewenst is Midnight Black ook leverbaar. Verder is de Anniversary Edition te herkennen aan het witte dak, de witte strepen op de motorkap en de eveneens witte spiegelkappen. Om het af te maken is ook de omlijsting van de koplampen in die tint uitgevoerd. Verder kenmerkt de speciale uitvoering zich door het 'Cooper'-logo op diverse plaatsen in het ex- en interieur. Links naast het digitale dashboard staan de handtekeningen van John Cooper en zijn zoons Mike en Charlie. Om nog eens extra te benadrukken dat je in een speciale Mini rondrijdt staat in het deurpaneel van de bestuurder '1 of 740'.

Een prijs vermeldt Mini niet voor de Anniversary Edition. Aangezien de driedeurs JCW standaard al bijna 45 mille kost, ligt de prijs van deze speciale uitvoering naar verwachting ver boven de 50 mille.