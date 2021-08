Mini Strip is kale, 'duurzame' hatchback

BMW heeft in samenwerking met de op een van de bijgevoegde foto's ietwat weeïg de camera in turende modeontwerper Paul Smith een opvallende Mini driedeurs gepresenteerd. De designstudie heet Mini Strip en is geen met extra weelde en glimmers overladen model, maar juist een leeggetrokken versie.

De Mini Strip heeft alleen de zaken aan boord die Smith noodzakelijk vond. Daarbij is er volgens Mini veel aandacht besteed aan duurzaamheid en dat klinkt anno 2021 natuurlijk wel zo hip.

De Mini Strip is een elektrische Mini Electric die is ontdaan van overbodige extraatjes. Hopelijk heeft Mini voor een goede anti-roestbehandeling gezorgd, de Strip is namelijk bespoten met slechts één dunne laag transparante verf. Op delen van het plaatwerk zijn de slijpsporen die de Mini tijdens het productieproces heeft opgelopen zelfs nog zichtbaar. 'De perfecte imperfectie', aldus de ook nog eens poëtische Smith.

De zwarte lijsten rond de grille zijn gemaakt van gerecyclede kunststoffen en zijn tegen de auto geschroefd. De schroeven zijn ook zichtbaar. Delen van de dichte grille en de wieldoppen zijn van gerecycled plexiglas en ook het schijnbaar noodzakelijke panoramadak is van dat materiaal gemaakt.

Ook het interieur is op bijzondere wijze leeggetrokken. Er zijn minder sierstrips toegepast en de boel is aangekleed met blauwe details. Het gehele dashboard bestaat uit een semi-transparant deel dat afgewerkt is met 'rookglas'. Het display dat normaliter midden in het ronde deel van het dashboard zit, maakt plaats voor een plek om je smartphone te plaatsen. Het functioneert dan als infotainmentsysteem. Ook in het interieur zijn gerecyclede materialen toegepast. Zo zijn de vloermatten van gerecycled rubber en is de toplaag van het dasboard net als de bovenkant van de deurpanelen en de hoedenplank van kurk gemaakt.

Ook naar een met leer bekleed stuurwiel zoek je je suf, in plaats daarvan heeft de Mini een stuur dat met een lint is omwikkeld. Het hart van het stuur is bekleed met gaas, de airbag erachter is gewoon zichtbaar. Overigens komen we ook op de deurpanelen gaaswerk tegen. Het meest opvallend is misschien nog wel de vrijwel volledig ontbrekende vloerbekleding. Ook de raamstijlen zijn helemaal kaal. De Mini Strip zal lekker duurzaam en verantwoord zijn, maar het interieur zelf wordt er in ieder geval niet huiselijker op. Dat maakt voor de dagelijkse praktijk weinig uit, want uiteraard gaat de Mini Strip niet in deze vorm in productie.