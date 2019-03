'Mini-productie mogelijk helemaal naar VDL Nedcar'

Gisteren schreven we nog dat BMW kritisch kijkt naar de productie van in ieder geval de motoren die het in het Verenigd Koninkrijk bouwt. In het geval van een harde Brexit zou het bedrijf overwegen de productie van drie- en viercilinders naar Oostenrijk te verhuizen. Nu blijkt BMW ook te overwegen om de complete productie van de Mini in Oxford over te hevelen. Naar, jawel, Nederland.

Dat meldt De Telegraaf op basis van Engelse berichtgeving. Sky News zou gesproken hebben met Peter Schwarzenbauer, hetzelfde lid van de Raad van Bestuur dat een uitspraak deed over het mogelijk verplaatsen van de motorenproductie uit Oxford naar Oostenrijk. Volgens Schwarzenbauer zou BMW, in het "worst-case scenario van een no-deal Brexit de productie van Mini's kunnen verplaatsen naar Nederland." In Oxford worden nu onder meer de Clubman en de drie- en vijfdeurs Mini's gebouwd.

Het gaat dan natuurlijk om het mogelijk verplaatsen van die productie naar VDL Nedcar in Born. In ons land produceert BMW de Mini hatchback versies, de Cabriolet, de Countryman en de BMW X1. Bovenstaande is in theorie natuurlijk hoopgevend voor VDL Nedcar, want dat betekent: meer werk. Ongetwijfeld wordt de komende maanden meer duidelijk over hoe de Brexit en dus ook de Mini-productie in Oxford zich gaan ontwikkelen.