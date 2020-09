'Mini' Moke komt terug op de markt

Er keert weer een oude bekende terug op de markt: de Mini Moke wordt nieuw leven ingeblazen. De nieuwe Moke is echter niet verbonden aan het huidige Mini en doet ook niet mee aan een belangrijke trend in de retro-autoindustrie.

Bijna 30 jaar lang was de Moke één van de allerleukste derivaten van de (Austin) Mini. De avontuurlijke open auto vertoonde qua uiterlijk én techniek veel overeenkomsten met de reguliere Mini en kwam ook van de tekentafel van dezelfde ontwerper, Alec Issigonis. Zo'n succes als de gewone Mini werd het natuurlijk niet, maar toch werd ook de Moke (Engels voor Ezel) een ware cultauto. Tienduizenden exemplaren rolden er vanaf begin jaren 60 tot begin jaren 90 van de band en diverse beroemdheden hadden (en hebben) een Moke in hun bezit.

Blijkbaar ziet men er opnieuw brood in, want in het Verenigd Koninkrijk is Moke als losstaand merk in het leven geroepen. Het 'nieuwe' merk staat volledig los van het hedendaagse Mini. De CEO, Isobel Dando, heeft in het verleden gewerkt als International Sales Manager bij BMW Group en als hoofd Sales en Commercial Director bij Rolls-Royce. Een ervaren dame dus, die nu aan het roer komt te staan van haar 'eigen' merk. Met gepaste trots deelt Moke nu de eerste beelden van de herboren icoon, die meer dan alleen qua uiterlijk als twee druppels water op het origineel lijkt.

Techniek en prijs

Moke gaat namelijk niet alleen esthetisch voor de herleving van oude tijden, want in het kleine neusje van de Moke huist ook gewoon weer een benzinemotor. Jazeker, men laat in tegenstelling tot velen elektrificatie gewoon achterwege bij het opnieuw produceren van een klassieker. Men zegt dat de Moke op basis van de oude tekeningen gebouwd wordt, al zijn bepaalde zaken wel gemoderniseerd. Zo is de ophanging aangepakt, zitten er betere remmen op en is er zowel de keuze uit een handbak als een viertraps automaat. De motor is een 1.083 cc viercilinder (nu met injectie!) die 68 pk levert. Die moet de Moke tot een topsnelheid van 109 km/h brengen, met een gemiddeld verbruik van ongeveer 1 op 15.

Moke heeft de officiële merkrechten in handen en kan dus beginnen met de productie van de nieuwe oude auto. De productie vindt plaats in het VK en daar zal de Moke in eerste instantie ook uitsluitend leverbaar worden. Vanaf omgerekend zo'n €22.000 (inclusief lokale belastingen) kunnen Britten een gloednieuwe Moke in ontvangst nemen. Voorlopig gaat het nog om een tot slechts 56 stuks gelimiteerde productie, maar we vermoeden dat er bij voldoende animo meer zullen volgen!