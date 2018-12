Mini John Cooper Works keert terug

Met de WLTP-deadline voor de deur, zwaaide Mini de John Cooper Works tijdelijk uit. We moeten nog even geduld hebben tot maart 2019, maar ze komen terug.

De sportiviteit in autoland was rond de wissel tussen de NEDC en WLTP-testcyclus soms ver te zoeken. Fabrikanten haalden stuk voor stuk de topversies uit de configurator om aan de nieuwe norm te kunnen voldoen. Mini zwaaide daardoor ook hun sportiefste modellen uit: de John Cooper Works. Liefhebbers kunnen nu echter wel gerust ademhalen, want ze komen terug! Een nieuwe deeltjesfilter die geïntegreerd is in het sportuitlaatsysteem sleept de Mini’s door de tests.

De 2,0-liter viercilinder TwinPower Turbo-motor met 231 pk voldoet nu dus aan de strenge Euro 6d temp-emissienorm. Het pakket is beschikbaar voor de driedeurs hatchback en de cabriolet. De dichte versie sprint vanuit stilstand binnen 6,3 seconden naar de 100. Naast speciale 17-inch wielen en John Cooper Works sportstoelen zijn led-lampen rondom en verschillende logo’s en kleurstelling standaard aanwezig. Over vier maanden staat de auto bij onze dealers, de Nederlandse prijzen volgen later.