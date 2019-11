Mini-baas: ‘Kleine Mini komt eraan!’

Verschillende critici houden een ‘probleem’ al langer tegen het licht en eigenlijk kan de rest er ook niet meer omheen: een Mini is niet echt 'mini' meer. Binnen enkele jaren komt daar verandering in. Na enkele roddels bevestigt de topman van Mini dit nu zelf.

Aan het Britse Top Gear laat Mini’s baas Bernd Körber namelijk weten wat we van de volgende generatie Mini’s kunnen verwachten. “Het is mogelijk om van de volgende generatie Mini weer een kleiner model te maken. Daarmee levert de nieuwe Mini qua formaat wat in ten opzichte van de huidige driedeurs Mini, maar daar zal de gebruiker qua ruimte en functionaliteit niks van merken. We kijken goed wat bij Mini’s geschiedenis past.” Hoewel de Duitser geen keiharde feiten op tafel legt, laat hij dus wel nadrukkelijk weten dat de komende Mini weer wat gaan krimpen.

De topman is het formaat van de eerste Mini’s uit de late jaren ’50 voorgelegd. Hoewel dat volgens de topman wat te hoog gegrepen, biedt de aandrijflijn wel de mogelijkheid om weer iets meer richting dat formaat te gaan. Net als de Cooper SE belooft de nieuwe generatie Mini’s namelijk geheel elektrisch te worden. Dat gaat op een geheel nieuwe platform gebeuren, want die nieuwe Cooper SE kreeg nog op een oude basis. De geheel nieuwe basis voor de komende generatie van de Britse icoon wordt volgens ingewijden in samenwerking met de Chinese joint-venture Great Wall Motor gebouwd. De Chinese overheid heeft voor de bouw van een benodigde fabriek deze week een go gegeven. Vanaf 2022 moet die fabriek draaiende zijn.

Of de concept uit 2011, de Mini Rocketman Concept, een realistische voorbode was van de komende driedeurs Mini, moet de tijd gaan leren. In vergelijking met de huidige Mini met een lengte van 3.82 meter was die met 3,42 meter in ieder geval een flink stuk kleiner.