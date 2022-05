MG TC Midget (1948) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Een klassieke auto in topstaat tref je doorgaans alleen aan op concoursen of bij speciaal georganiseerde toerritten. Zomaar op straat eentje tegen komen blijft een zeldzaamheid, zeker in een stadscentrum. De eigenaar van deze MG TC Midget zette zijn auto echter gewoon langs de straatkant in hartje Zwolle!

Voor MG markeerde de TC een frisse start na de Tweede Wereldoorlog. Het was de eerste naoorlogse MG en een doorontwikkeling van de TB Midget van voor de oorlog. Die laatste kwam in 1939 op de markt, maar is er uiteindelijk maar één jaar geweest. MG moest vanaf 1940 namelijk aan de slag met de fabricage van wapentuig. Overigens verschilde de TB niet bijzonder van de TC. De motor was bijvoorbeeld dezelfde 1250 cc metende viercilinder, dankzij wat kleine verbeteringen leverde de motor iets meer vermogen. De TC onderscheidt zich in uiterlijk opzicht vooral door details. Omdat de TC bij de deuren 100 mm breder is dan de TB, en minder brede treeplanken heeft, zitten daar bij de TC twee in plaats van drie sierstrips.

Deze witte MG TC ziet er haast uit alsof hij gisteren uit de fabriek kwam rollen. Hij staat snaarstrak in zijn witte lak en de verchroomde onderdelen blinken je tegemoet. Ook het interieur mag er zijn. Bij 'In het Wild' krijgen we het binnenste van de gespotte auto's maar zelden goed te zien, maar gelukkig was het bij deze MG niet moeilijk om een kijkje in het interieur te nemen. Het rode leer ziet er bijzonder netjes uit en ook het hout en de instrumenten ogen nagenoeg nieuw. Al met al is hij een heel stuk fraaier dan de TD die in 2017 voorbij kwam in deze rubriek. Verder zijn de kleine ruitjes achter de grote neergeklapte voorruit een leuk detail. Ze geven de TC een behoorlijk racy uitstraling. Snel is de TC naar hedendaagse maatstaven overigens absoluut niet, maar daar koop je hem ook niet voor.

Deze TC is pas relatief laat naar Nederland gekomen. Van 2016 tot 2019 was hij in handen van de eerste Nederlandse eigenaar, de huidige eigenaar rijdt er sinds 2019 in rond. Wanneer de auto is gerestaureerd is niet duidelijk, maar in ieder geval is de klus bijzonder goed uit de verf gekomen!

