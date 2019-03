MG presentert 6 Xpower TCR

Kennen we de extreme XPower SV nog die MG tussen 2003 en 2005 voerde? Die in de basis van een 324 pk sterke 4,6-liter grote van Ford afkomstige V8 voorziene coupé kreeg een jaar na zijn introductie nog gezelschap van een SV-R versie met 390 pk krachtige 5.0 V8. Goed, een dergelijk model keert niet meer terug, maar MG stoft wel de naam XPower af. Het bedrijf presenteert namelijk een TCR-racer op basis van de in 2o17 gepresenteerde nieuwe 6.

De TCR-racer draagt de naam MG 6 XPower TCR en zoals het een Touring Car Racer betaamt is de auto voorzien van een heftig ogende bodykit. Onder de kap een geblazen 2.0 die is gekoppeld aan een sequentiële zesbak. Het vermogen: 320 pk en 460 Nm. Daarmee schiet de MG zich in 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Natuurlijk is het gestripte interieur voorzien van kuipstoeltjes, al krijgen we daar nog geen foto's van te zien. MG maakt melding van een aangepast onderstel met instelbare stabilisatorstangen.