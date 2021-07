MG One is splinternieuwe SUV

Eerder in juli kon AutoWeek je al een reeks foto's laten zien van een compleet nieuwe SUV van MG. Op de uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport opgedoken afbeeldingen viel modelnaam 'One' af te lezen. Die MG One is nu ook op officieel beeldmateriaal verschenen, al is er vooralsnog weinig over het nieuwe model bekend.

De One is duidelijk als MG herkenbaar, maar is meer dan slechts een grotere ZS of kleinere HS. De auto heeft namelijk een opvallend sterk aflopende motorkap en een iets aflopende daklijn. Het geeft de MG One een relatief dynamische uitstraling. Opvallend is ook dat de MG One met twee verschillende snuitjes leverbaar wordt. Zo heeft het groene exemplaar op de foto's een uit horizontale segmenten opgebouwde grille die naar buiten toe overloopt in een zwart stuk kunststof dat in de bumper is verwerkt. De oranje MG One heeft een grille die opgebouwd lijkt uit bliksemschichten. Ook de vormgeving van de bumper is bij die oranjekleurige MG One afwijkend. Daarnaast lijkt het er sterk op dat het oranje exemplaar, ongetwijfeld een sportiever georiënteerde versie, plattere koplampen heeft. Beide One's hebben een in het zwart uitgevoerd dak en een van zwart kunststof voorziene C-stijl.

De MG One is 4,58 meter lang en dat betekent dat hij vrijwel net zo lang is als de 4,57 meter lange HS. De wielbasis van de One is met 2,67 meter 5 centimeter korter dan die van de HS. Hoe MG de One precies positioneert, is vooralsnog onduidelijk, al verwachten we dat MG de One als sportiever HS-alternatief in de markt zet. Onderhuids gaat mogelijk een geheel nieuw platform van MG schuil: de Sigma-basis, een platform dat geschikt is voor (plug-in) hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. Of dat betekent dat de One ook als plug-in en EV beschikbaar komt, is nog niet bekend. Wel weten we dat de auto in ieder geval met een 181 pk sterke 1.5 turbo-benzinemotor op de Chinese markt komt. We zijn nog in afwachting van een reactie van MG Motor Europe over mogelijke komst van de MG One naar Europa.