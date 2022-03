Mercedessen gaan Rijkswaterstaat informeren over staat van weg

Het programma heet Road Monitor (RoMo) en betekent concreet dat wat de auto registreert, wordt gedeeld met de Nederlandse wegbeheerders. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Op dit moment verzamelen we informatie over onze wegen via bijvoorbeeld vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs. Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door duizenden auto’s van Mercedes-Benz te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is. Daarom vind ik deze samenwerking een waardevolle toevoeging. De komende twee jaar kunnen alle Nederlandse wegbeheerders de informatie gebruiken, dat financieren we vanuit de Rijksoverheid.”

De informatie wordt verzameld door de camera’s en sensoren die primair bedoeld zijn om de bestuurder te ondersteunen. Niet zelden registreren die sensoren echter ook informatie over beschadigingen aan de weg. Ook noemt Rijkswaterstaat de situatie waarin veel auto’s over een doorgetrokken streep rijden, wat kan betekenen dat een bocht te scherp is of een oprit te kort. Ook wordt geregistreerd waar een veiligheidssysteem in werking treedt. Als dat dan vaak op dezelfde plek blijkt te gebeuren, weet de wegbeheerder dat er op die plek geregeld sprake is van gevaarlijke situaties.

Mercedes-Benz onderstreept dat de gegevens volledig anoniem worden gedeeld. De informatie moet op geen enkele manier herleidbaar zijn tot het specifieke voertuig. Ook begint dat delen pas als de eigenaar of bestuurder daar via de Mercedes Me-app toestemming voor heeft gegeven.