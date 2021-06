‘Mercedes verkoopt veel eigen dealers in Europa’

Uiteraard blijven het in de meeste gevallen gewoon Mercedes-dealers, maar dan in handen van een dealergroep in plaats van het merk zelf. Het Duitse Handelsblatt, geciteerd door Automotive News Europe, stelt dat het gaat om in totaal 25 dealerbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en België. In totaal heeft de deal dan betrekking op zo’n 2.800 werknemers, die dan dus formeel niet meer direct voor Mercedes zouden werken.

Er zou tot 1 miljard euro kunnen worden gegenereerd door de plannen. Behalve groei van de financiële reserves levert de deal voor Daimler ook een reductie in vaste lasten op. In een reactie beaamt een woordvoerder van Daimler dat er wordt gekeken naar het afstoten van dealerbedrijven. Wel wordt er benadrukt dat de genoemde banen niet in gevaar komen.