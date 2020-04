Mercedes hervat Duitse productie nog deze maand

Nu in diverse landen in Europa er iets meer ruimte lijkt te ontstaan om weer bepaalde werkzaamheden op te pakken, wordt op diverse plekken gewerkt aan het hervatten van de autoproductie. Zo ook in Duitsland, waar Mercedes-Benz nog deze maand weer verder hoopt te kunnen in diverse fabrieken.

Hoewel de coronacrisis nog maar net is begonnen, lijkt de verspreiding van het virus in diverse landen dankzij stevige maatregelen te worden teruggedrongen. Dat is ook het geval in Duitsland, maar net als hier lijkt het normale leven voorlopig nog ver te zoeken. Toch staat daar op de planning om richting het einde van de maand bepaalde maatregelen wat te versoepelen. Mercedes springt daarop in en is van plan om per 20 april diverse fabrieken weer voorzichtig groen licht te geven.

De motorenfabrieken in Duitsland evenals de autofabrieken in de plaatsen Bremen en Sindelfingen worden vanaf 20 april weer langzaam op gang gebracht. In een verklaring laat moederbedrijf Daimler weten dat er in elk geval tot 30 april nog met kortere diensten dan normaal wordt gewerkt. Uiteraard zal er in de fabrieken ongetwijfeld rekening worden gehouden met zaken als afstand tussen werknemers, extra hygiëne en andere beschermende maatregelen.