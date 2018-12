Mercedes-Benz zet nieuwe CLA-klasse in het duister

Het is niet meer vanzelfsprekend dat autofabrikanten nieuwe modellen laten debuteren op reguliere autobeurzen. Mercedes-Benz kiest ervoor om de nieuwe CLA-klasse tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas aan de wereld voor te stellen. De nieuwe sedan is nu weer in een donkere kamer gezet.

Tech- en gadgetbeurs Consumer Electronics Show (CES) opent volgende week zijn poorten en het is die show die als podium dient voor de introductie van de nieuwe CLA-klasse. De auto is al diverse keren in camouflagepak in beeld verschenen en uit die eerdere afbeeldingen viel al op te maken dat Mercedes-Benz wat receptuur betreft vasthoudt aan die van het origineel. Dat betekent dat ook de nieuwe CLA-klasse een sedan is met een relatief sterk aflopende daklijn.

De CLA, die ook weer een Shooting Brake-broertje krijgt, geldt als sportiever en ongetwijfeld kostbaarder alternatief voor de reguliere A-klasse Sedan, een nieuwe variant binnen de A-klasse-familie. Das Haus geeft de CLA-klasse designelementen mee die we al kennen van de reguliere coupés van het merk en die ook werden toegepast op de CLS-klasse. Dat betekent dat ook de CLA vrij platte en brede achterlichten krijgt. Van de wijze waarop de koplampen worden ingevuld, wordt met deze teaserplaat al iets vrijgegeven. De A-klasse-familie wordt in een later stadium overigens uitgebreid met een nieuwe GLA en een meer SUV-achtige GLB. Samen met de B-klasse komt het totaal aantal modellen op Mercedes’ compacte MFA-basis al op zeven stuks. In totaal plant het merk acht modellen op dit platform.