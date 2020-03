Mercedes-Benz wisselt dieselmotor 180d

Mercedes-Benz wisselt de dieselmotor van de huidige 180d om voor een andere machine. Wie nu een A- of B-klasse of bijvoorbeeld CLA als 180d bestelt, krijgt een door Renault geproduceerde 1.461 cc grote viercilinder dieselmotor in de neus van zijn Benz geleverd. Die 116 pk en 260 Nm sterke dieselmotor is momenteel leverbaar met een handgeschakelde zesbak en met een 7G-DCT-automaat, een transmissie met dubbele koppeling en zeven verzetten. Deze vierpitter wordt nu vervangen door een exemplaar met een grotere inhoud.

De 1.5 in de 180d wordt namelijk vervangen door de 1.950 cc grote viercilinder die Mercedes-Benz al even toepast in de 150 pk sterke 200d en 190 pk krachtige 220d-dieselversies. Deze door Mercedes-Benz gebouwde dieselmotor staat zelfs al als 180d op de prijslijst van de GLB, al moeten de overige modellen het nog even met de 1.5 doen. Aan de Mercedes-machine wordt een 8G-DCT-automaat gekoppeld, een bak met acht verzetten dus. De 2.0 levert net als de 1.5 116 pk, maar brengt met 280 Nm wél 20 Nm extra op de been. Overigens is ook de 116d die Mercedes-Benz op de prijslijsten heeft staan een variant van de 1.5 die nu gewisseld wordt. Volgens Duitse media is deze 95 pk sterke dieselmotor, die Mercedes-Benz in ons land in de A-klasse levert, later dit jaar niet meer beschikbaar. Na de motorwissel voldoen de 180d's aan de Euro 6D-emissienorm. Wanneer de machines in de rest van de Mercedes-modellen worden gewisseld, en wat prijstechnisch de gevolgen zijn, is niet bekend.