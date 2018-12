Mercedes-Benz warmt op voor komst CLA-klasse

Jawel, er is weer een teasercampagne op touw gezet. Ditmaal warmt Mercedes-Benz op voor de komst van de nieuwe CLA-klasse die tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas debuteert.

Medio dit jaar voegde Mercedes-Benz een volledig nieuw lid aan zijn modelfamilie toe. Het portfolio van de A-klasse werd namelijk uitgebreid met de A-klasse Limousine, een sedanversie van de A-klasse die voor enige verwarring zorgde. Aanvankelijk was niet helemaal helder of die die auto zou dienen ter vervanging van de CLA-klasse of dat het model zij-aan-zij met die nog te onthullen nieuwe CLA zou worden verkocht. Inmiddels weten we zeker dat Mercedes-Benz ook een nieuwe CLA en zelfs CLA Shooting Brake in het vat heeft zitten. Mercedes-Benz toont vandaag een eerste teaser van de vierdeurs CLA.

De CLA-klasse zou je moeten zien als het sportievere en ongetwijfeld duurdere alternatief voor de A-klasse Limousine. Voor de vormgeving van de achterzijde heeft Mercedes-Benz goed gekeken naar zijn overige 'coupé-modellen. Auto's als de C,- E- en S-klasse Coupé én modellen als de CLS-klasse en GLC- en GLE- Coupe's vertonen van achteren bezien grote overeenkomsten met elkaar. De A-klasse-familie wordt in een later stadium overigens verder uitgebreid met een nieuwe GLA en een meer SUV-achtige GLB. Samen met de B-klasse komt het totaal aantal modellen op Mercedes’ compacte MFA-basis al op zeven stuks. In totaal plant het merk acht modellen op dit platform.