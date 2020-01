Mercedes-Benz toont Vision AVTR Concept

Momenteel is in Las Vegas gadget- en technologiebeurs Consumer Electronics Show (CES) aan de gang. Mercedes-Benz heeft er voor gekozen juist hier de Vision AVTR Concept het levenslicht te laten zien.

Kennen we de door James Cameron geregisseerde film Avatar nog? Er zit een nieuwe Avatar-film in het vat en het is deze franchise waar Mercedes-Benz naar eigen zeggen zijn inspiratie voor de Vision AVTR uit heeft geput. Het gaat voornamelijk op de wijze waarop mens- en machine met elkaar zijjn verbonden en geïntegreerd.

Dat klinkt natuurlijk fraai, maar waar gaat het precies over? De futuristisch ogende Vision AVTR, waarvan de afkorting zowel staat voor Avatar als voor Advanced Vehicle Transformation, is uitgerust met een bedieningselement dat - natuurlijk geheel op papier - je wensen kan aflezen door je hand erop te plaatsen. Het geheel is volgestopt met gerecyclede materialen met namen als Dinamica en Karoon, respectievelijk nepleer en uit het regenwoud afkomstig hout.

De geheel autonome Vision AVTR heeft een coupéachtige lijn en is - je had het vast al gezien aan het ontbrekende stuurwiel - volledig elektrisch. De koets beschikt aan de achterzijde over een hele reeks gaten, volgens Mercedes-Benz een verwijzing naar de wezens die in Pandora - de wereld van Avatar - leven. Het zal je niet verbazen dat de Vision AVTR volledig elektrisch is. Onderhuids zou een 110 kWh accupakket moeten liggen, goed voor een actieradius van 700 kilometer. De aandrijflijn zelf is 477 pk krachtig. Toekomstmuziek? Zeer zeker!