Mercedes-Benz laat nieuwe CLA weer zien

Wie in de markt is voor een compacte sedan van Mercedes-Benz kan straks niet voor één, maar voor twee modellen gaan. De A-klasse Limousine krijgt namelijk gezelschap van een nieuwe CLA-klasse en het is die auto die het merk nu weer laat zien in een video.

De compacte modelfamilie van Mercedes-Benz werd vorig jaar uitgebreid met een nieuwe variant van de A-klasse: de A-klasse Limousine. Die auto krijgt er een broer bij in de vorm van een nieuwe generatie CLA-klasse. Die laatste moet je zien als een sportiever alternatief voor de A Limousine, een auto die op termijn de degens gaat kruisen met de nog te onthullen 2-serie Gran Coupé van BMW. De CLA beleeft zijn publieksdebuut deze week tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas en vandaag belicht Mercedes-Benz de 'vierdeurscoupé' nog een keer in een video.

De teaservideo bevestigt eigenlijk wat we allang weten: de nieuwe CLA wordt een mini-CLS. De kijkers aan de voorzijde vertonen overeenkomsten met die van de CLS-klasse. Aan de achterzijde zien we de relatief brede, platte lichtunits die lijken op de exemplaren die Mercedes-Benz achter al zijn modellen met 'Coupé'-aanduiding plakt. Inderdaad, ook de GLC Coupé en GLE Coupé. Het interieur wordt uiteraard overgenomen uit de A-klasse, al voegt Mercedes-Benz in ieder geval een nieuwe functie toe aan het MBUX-systeem dat in de A-klasse debuteerde. Nog even geduld, later deze week hebben we alle informatie!