Mercedes-Benz laat mogelijke CLA-opvolger alvast zien

'Entry Level Luxury Car', dat is de naam die Wagener voor nu aan de auto verbindt. Een definitieve naam wordt nog niet genoemd. Op de teaser is een auto met een relatief lange motorkap en een vrij korte kont te zien. Of het hier gaat om een sedan of een liftback is nog niet duidelijk, maar gezien de woorden van Wagener is het goed denkbaar dat dit de opvolger of vervanger is van de huidige CLA. Aangezien Mercedes-Benz het aantal modellen in de compacte segmenten wil reduceren, lijkt het aannemelijk dat de A-klasse sedan ook meteen vervangen wordt door dit model.

Verder valt op dat de grille om de voorkant heen gebogen lijkt te zijn. Van de koplampen is alleen een smal strookje van de led-dagrijverlichting zichtbaar. Of het dimlicht wordt gescheiden van het dagrijlicht, zoals bij onder meer de BMW i7 het geval is, is nog niet duidelijk. Het zichtbare stuk van de achterlichten heeft U-vormige ledverlichting, maar uit de vorm van de lichtunits valt ook daar nog niet veel af te leiden.

Wagener geeft verder prijs dat de nadruk in het interieur ligt op digitalisering en technologie."Het wordt een echte luxe auto in dat segment. Helaas kan ik je nu niet meer laten zien", aldus de topontwerper. Vermoedelijk komt de auto op het nieuwe MMA-platform te staan. Dat platform komt vanaf 2024 op de markt. Het zou goed kunnen dat het platform op deze auto debuteert. Dat MMA-platform is geschikt voor zowel EV's als aandrijflijnen met verbrandingsmotoren, waarbij de focus ligt op EV's. Wagener wil nog niet kwijt of deze auto ook een elektrische aandrijflijn krijgt. In het interieur gaat het nieuwe MB.OS het huidige MBUX-infotainmentsysteem vervangen.

Kortom, over deze auto is nog veel in nevelen gehuld. Pas in de loop van 2023 verwachten we meer te kunnen vertellen over de nu nog naamloze nieuwkomer.

Via Motor1.com.