Mercedes-Benz GLE Coupé laat zich morgen zien

Het is sinds enige tijd de normaalste zaak van de wereld geworden om van een bestaande SUV een coupé-achtige versie te maken. Bij Mercedes-Benz is het morgen tijd voor de GLE, die dan als Coupé de wereld inkijkt.

Ze zijn er gek op; BMW, Audi, Mercedes-Benz, stuk voor stuk lanceren ze van hun SUV’s een coupéversie. Neem bijvoorbeeld de Audi Q3 Sportback, de BMW X4 en X6 en de GLC Coupé. Laatstgenoemde is de compactere SUV uit het gamma van Mercedes-Benz. Een stap hoger zit de GLE, die als reguliere SUV vorig jaar in een geheel nieuw jasje werd gestoken. Bijna een jaar later is het de beurt van de GLE Coupé om datzelfde nieuwe jasje aan te trekken. Een nieuwe teaser laat weten dat we nog maar heel weinig geduld hoeven te hebben. Het is namelijk een soort van digitale geboortekaart waarop de datum van morgen wordt weergeven. Het videootje laat verder een glimp van de platte achterlamp zien.

Tegelijkertijd belanden er nieuwe spyshots van vrijwel camouflageloze prototypen van de Coupé in onze mailbox. Mercedes houdt vast aan het recept dat sinds 2015 wordt gebruikt. Hoewel de voorkant nog bestickerd is, zien we daar duidelijk de vormen van de nieuwe GLE naar voren komen. Vanaf de achterdeuren loopt de daklijn van de koets drastisch af, met een coupé-kont als gevolg. Gezien de vier uitlaten mikken wij op de AMG-versie die we hier voor Mercedes onbedoeld zien. Binnenin verwelkomen we uiteraard de laatste MBUX-technologieën met het uitgestrekte scherm.

Er is nog geen tijd bekend gemaakt, maar morgen laat de hele auto zich zien. Nog eventjes geduld dus.