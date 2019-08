Mercedes-Benz GLE Coupé gepresenteerd

Eind vorig jaar kwam Mercedes-Benz met een nieuwe GLE op de proppen en nu is het moment daar dat het logische zustermodel daarvan wordt gepresenteerd. We heten welkom: de GLE Coupé, de auto die zijn vizier op BMW's X6 heeft gericht.

Het is 2014 als Mercedes-Benz voor het eerst met een zogenoemde SUV-Coupé in het hogere SUV-segment komt: de GLE Coupé. In feite is het uitgaande model de coupéversie was van de vorige generatie GLE, een auto die zijn leven in 2015 nog begon als M-klasse. Inmiddels is het 2019 en staat er een volledig nieuwe GLE in de showrooms, een auto die nu gezelschap krijgt van een hagelnieuwe GLE Coupé.

Kort door de bocht genomen is de GLE simpelweg een GLE met een sterker aflopende daklijn, maar dat is niet helemaal correct. Waar de wielbasis van de uitgaande GLE Coupé identiek was aan die van de reguliere GLE waar op gebaseerd was, is de afstand tussen de voor- en achteras bij déze nieuwe GLE Coupé juist 6 centimeter korter dan die van de conventionelere GLE. Wél is de GLE Coupé met zijn lengte van 4,94 meter zo'n 2,5 centimeter langer dan de GLE. Dat lengteverschil wordt veroorzaakt door het afwijkende bumperwerk.

Looks

Vanbuiten is de GLE Coupé direct herkenbaar als lid van de GLE-familie. De enkele lamel in de grille is een knipoog naar de overige coupé-modellen van Mercedes-Benz. De reguliere GLE heeft twee lamellen. Wie een GLE Coupé met AMG Line-pakket bestelt, krijgt een auto met een ander front waarin een anders gevormde grille voor het grootste uiterlijke verschil is. Ook ligt de voorruit bij de GLE Coupé vlakker dan die de GLE. De achterlichten komen met hun horizontale vorm wat stijl betreft overeen met die van Mercedes' overige coupémodellen.

Led-kijkers zijn in alle gevallen standaard en de wielkasten worden opgevuld door wielen in de maat 19- tot 22-inch. De kunststof aankleding rond de wielkasten zijn bij de eerder genoemde AMG-Line-smaak in carrosseriekleur uitgevoerd.

Intern

Het interieur van de GLE Coupé kennen we natuurlijk van de GLE. Ook hier twee 12,3-inch grote digitale displays, schermen waar het bekende en uitgebreide MUBX-systeem op draait. Verder heeft ook deze nieuwkomer een vrij robuust en stoer vormgegeven dashboard. Sportstoelen zijn in de GLE Coupé echter standaard, hetzelfde geldt voor een sportstuur. Mercedes-Benz reserveert verder enkele materiaal- en kleurcombinaties voor de afwerking van onder andere de stoelen en de deurpanelen voor de GLE Coupé.

De bagageruimte van de GLE Coupé is met 655 liter kleiner dan die van de GLE, een auto die in de basis 750 liter opslokt. Gooi je de achterbank plat, dan kun je in de GLE Coupé opeens 1.790 liter meezeulen. Dat is 70 liter meer dan bij het uitgaande model. Een vergelijking met de BMW X6: deze kan in de basis 580 liter meebrengen en schopt het de achterbank plat tot 1.530 liter. De Audi Q8 - ook een directe concurrent - schopt het tot respectievelijk 605 en 1.755. Daarmee is de GLE Coupé in ieder geval relatief ruim. De tildrimpel is 6 mm lager dan die van de vorige GLE Coupé. Wie z'n SUV-Coupé heeft uitgerust met Airmatic-luchtvering, kan het achterste van de GLE Coupé 5 cm laten zakken. Standaard staat de GLE op stalen veren. Wie Airmatic-luchtvering aanvinkt, kan daarna nog E-Active Body Control op zijn bestelformulier aanvinken. In dat laatste geval scant de GLE Coupé het asfalt voor zich en past zijn onderstel er actief aan aan.

Motoren

Op de motorenlijst zet Mercedes-Benz aanvankelijk alleen de 272 pk en 600 Nm sterke zescilinder diesel (350d) en de 330 pk en 700 Nm sterke zespitsdiesel (400d). Beide motoren zijn gekoppeld aan een 9G-Tronic-transmissie. De reguliere GLE is momenteel ook nog te krijgen als 367 pk sterke 450 (benzine), reken in ieder geval ook op de komst van die krachtbron.

Klapper

Niet direct beschikbaar bij de marktintroductie, maar wel direct gepresenteerd: de GLE 53 4Matic+ Coupé. Deze AMG-versie heeft net als de gelijknamige versie van de reguliere GLE een 435 pk en 520 Nm sterke 3,0-liter zes-in-lijn in zijn neus. Het is een krachtbron die dankzij mild-hybrid techniek (EQ Boost) tijdelijk over 22 pk en 250 Nm extra kan komen te beschikken. De sportversie schiet er in 5,3 tellen mee naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Het EQ Boost-systeem kan de GLE ook op snelheid houden en dat betekent dat het verbruik dankzij deze elektro-ondersteuning op die momenten wordt teruggedrongen.

De voorlopige topversie is voorzien van AMG Active Ride Control om, zo stellen de Duitsers, onder alle omstandigheden een juist afgesteld onderstel te hebben. Het systeem is gebaseerd op AMG Ride Control+, sportieve luchtvering. Een aangepaste stuurinrichting en grotere, krachtigere remmen rondom moeten het sportieve karakter van deze nieuwe AMG-smaak verder benadrukken. Via AMG Dynamic Select is de GLE 53 4Matic+ in diverse rijmodi te zetten, denk aan Comfort, Sport en Sport+.

Vanbuiten is de AMG-variant van de GLE natuurlijk te herkennen aan zijn Panamericana-grille met vijftien verticale spijlen. Verder onderscheiden zaken als het sportiever ogende bumperwerk en de speciale 20- tot 22-inch grote lichtmetalen wielen deze sporter van zijn mildere broeders.

Net als de GLE wordt de GLE Coupé straks gebouwd in het in de Amerikaanse staat Alabama gelegen Tuscaloosa.