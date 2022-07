Mercedes-Benz GLC: eerste prijzen bekend

De GLC is een ware kaskraker voor Mercedes-Benz. Het vorige model was twee jaar op rij het best verkochte model van het merk, dus de tweede generatie GLC moet grote schoenen vullen. De nieuwe GLC is net als zijn voorganger gebaseerd op de C-klasse en concurreert met de BMW X3, Audi Q5 en Porsche Macan. Zowel vanbuiten als vanbinnen past de nieuwe GLC perfect in het huidige gamma van Mercedes-Benz, waarbij met name het interieur als twee druppels water lijkt op het binnenste van de C-klasse.

Nieuw voor de GLC is dat hij alleen met mild- of plug-in hybride aandrijflijnen op de markt komt. Ja, zelfs de op stapel staande AMG-varianten krijgen hybridekracht onder de kap. De voorlopige basismotor voor de GLC is de GLC 200 4Matic met een 2.0 viercilinder turbo die 204 pk en 320 Nm levert. Daarboven staat de GLC 300 4Matic op de benzineladder. Die variant heeft in beginsel dezelfde krachtbron als de 200, maar dan met 258 pk en 400 Nm. Dieselaars kunnen terecht bij de GLC 220d 4Matic, die eveneens een 2.0 viercilinder heeft en 194 pk en 440 Nm levert. Al deze motorvarianten van de GLC hebben, zoals de typeaanduiding al verraadt, vierwielaandrijving. Ook een negentraps automaat is altijd aanwezig.

Voorlopig begint de prijslijst van de GLC bij €72.577 voor de GLC 200 4Matic Business Line. Dat is fors, maar niet eens zoveel duurder dan de vorige generatie GLC 200 4Matic die €70.961 kostte. Voor die dikke 72 mille krijg je standaard onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, automatische airco, stoelverwarming, parkeersensoren met achteruitrijcamera en automatisch dimmende spiegels. Ook het MBUX-touchscreen krijg je er meteen bij, inclusief geïntegreerde navigatie, Apple CarPlay en Android Auto. Als Luxury Line kost de nieuwe GLC minstens €75.947 en heeft de SUV verwennerij als elektrisch verstelbare voorstoelen met memory, lederen bekleding en 19-inch lichtmetalen wielen. voor de sportiever uitgedoste AMG-Line moet je voorlopig minstens €79.577 achterlaten bij Mercedes-Benz.

De nieuwe GLC komt op termijn ook op de prijslijst te staan als plug-in hybride GLC 300e en GLC 400e. Die beide varianten hebben een systeemvermogen van respectievelijk 313 pk en 381 pk, waarmee de 400e de voorlopige topversie is. Tussen die twee uitvoeringen in zit de GLC 300de, die een 2.0 dieselmotor combineert met elektrokracht en een systeemvermogen van 333 pk heeft. De prijzen voor de plug-in hybride GLC's zijn op dit moment nog niet bekend, maar naar verwachting gaan deze varianten op termijn zorgen voor een lagere vanafprijs.

Prijzen Mercedes-Benz GLC