Mercedes-Benz GLC Coupé krijgt facelift

Het vlotte broertje van de vlotter gelijnde GLC-versie kreeg zelfs een heuse teaser toebedeeld, maar het nieuws is niet al te verrassend. Ook hier is het zwaartepunt van de vernieuwingsslag, aan de buitenkant althans, bij de neus te vinden. Afgeplatte koplampunits en een grille die onderaan breder is dan aan de top zorgen voor voorgevel die beter past bij die van de geheel nieuwe GLE. Verschillen zijn er ook, in ieder geval bij de getoonde uitvoeringen: de hier gepresenteerde rode auto heeft een ‘diamond grille’ met één centrale lamel, de reguliere GLC droeg ten tijde van z’n presentatie een hekwerk met twee lamellen met zich mee.

Aan de achterzijde zijn de voornaamste veranderingen te vinden bij de indeling van de lichtunits, opnieuw naar voorbeeld van de reguliere GLC. De binnenkant gaat rigoureuzer op de schop en dat is dan ook waar kopers van de nieuwe SUV’s het vaakst zullen merken dat ze met een gemoderniseerd exemplaar onderweg zijn. Mercedes introduceert hier namelijk niet alleen een nieuw stuurwiel, maar ook het MBUX-infotainmentsysteem dat zich laat bedienen middels een centraal touchpad of twee kleine ‘aanraakknopjes’ op het stuur. Ook het uitspreken van de tekst ‘Hey Mercedes’ sorteert nu effect in de GLC, waar zo’n uitroep voorheen toch enigszins in het luchtledige bleef hangen.

Onderhuids maken we kennis met, je raadt het al, de motoren die ook in de reguliere GLC leverbaar worden. Dat betekent dat ook hier een nieuwe 200-versie nu de rol van basismotor op zich neemt. Boven die vierpitter met 197 pk staat de 300, die over 258 pk beschikt. Beide benzinemotoren beschikken over mild-hybrid-techniek om uitstoot en verbruik verder terug te dringen. Dieselen kan met de 200d, 220d en 300d, motoren die respectievelijk 163, 194 en 245 pk leveren. 4Matic-vierwielaandrijving is vooralsnog bij alle aandrijflijnen present.